Український борець принизив росіян на весь світ: у Москві побігли жалітися міжнародній федерації
- Український борець Артур Костюк під час церемонії нагородження на чемпіонаті Європи в Сербії відвернувся від прапорів, протестуючи проти звучання гімну Росії.
- Російська федерація боротьби звернулася до UWW з проханням оцінити поведінку Костюка, заявивши про неповагу до російського прапора.
Український борець Артур Костюк влаштував мовчазну акцію протесту під час церемонії нагородження на чемпіонаті Європи серед спортсменів до 23 років у Сербії. Завоювавши бронзову медаль, спортсмен відвернувся, коли звучав гімн Росії.
У малому фіналі Костюк переміг молдовського спортсмена Маріуса Ретко з рахунком 4:3. Чемпіоном Європи у цій ваговій категорії став росіянин Бозігіт Ісламгереєв, повідомляє Асоціація спортивної боротьби України.
Як відбулася церемонія нагородження?
На Молодіжному чемпіонаті Європи з боротьби, який став першим офіційним стартом з 2021 року, російським спортсменам дозволили виступати під національним прапором і під звучання гімну.
Під час церемонії нагородження український борець показав свій протест проти такого рішення. Коли пролунала музика російського гімну, 18-річний спортсмен залишив своє місце на п'єдесталі та повернувся спиною до прапорів, демонструючи мовчазний, але дуже виразний знак незгоди.
Яка реакція у Росії?
Стало відомо, що перший віце-президент Федерації боротьби Росії Георгій Брюсов повідомив у своєму телеграм про звернення до технічного делегата United World Wrestling (UWW) з проханням оцінити поведінку українського спортсмена Артура Костюка на чемпіонаті Європи серед спортсменів до 23 років у Зреняніні (Сербія).
Український борець Артур Костюк, який посів третє місце, під час виконання російського гімну зійшов з п'єдесталу і розвернувся спиною до прапорів, тим самим виявивши неповагу і до прапора своєї країни,
– написав Брюсов.
Російські ЗМІ у заголовках акцентують на українському борцеві, стверджуючи, що його поведінка нібито "виразила неповагу до російського прапора" та спричинила "міжнародний скандал".
Брюсов нагадав, що згідно з внутрішніми інструкціями UWW, подібно до практик інших міжнародних спортивних федерацій, українським спортсменам дозволяється залишати п'єдестал у разі перемоги російських атлетів.
Які результати на інших змаганнях у Артура Костюка?
- У лютому 2019 року Костюк здобув бронзову медаль на Всеукраїнському турнірі з вільної боротьби пам'яті Сергія Нігояна. У липні 2022 року він повторив успіх на міжнародній арені, виборовши бронзу на Чемпіонаті Європи U15 у категорії до 62 кілограм. У травні 2023 року спортсмен успішно виступив на European Open School Combat Games у Белграді, де здобув золоту медаль.
За данними UWREST, Костюк є дворазовим медалістом юнацьких чемпіонатів світу: у 2024 році він здобув бронзу, а в 2025-му став переможцем турніру. Крім того, того ж 2025 року він виборов золото на чемпіонаті Європи у віковій категорії до 17 років.