Артур Рудько став головною "зіркою" українських спортивних новин. Щоправда, колишній голкіпер Чорноморця не відзначився у позитивному контексті.

Футболіст у компанії ще трьох чоловіків та 4-річної дитини намагався незаконно покинути країну. Прикордонники зупинили автомобіль на Одещині, у якому якраз перебував Артур Рудько, пише 24 Канал.

Реакція Сеньківа на скандальну втечу Рудька?

Кожен із втікачів повинен був сплатити по 8 тисяч доларів у криптовалюті людям, які допомагали їм виїхати з України. За повідомленням Sport Arena, Артур Рудько вже проходить військову підготовку в одному з навчальних центрів ЗСУ.

Журналіст та військовослужбовець ЗСУ Андрій Сеньків ексклюзивно для сайту 24 Каналу поділився думкою щодо ситуації з невдалою втечею колишнього футболіста Шахтаря та Динамо за кордон. Спортивний журналіст пригадав трансфери гравців збірної України.

Футболісти наші виїжджають різними методами. Це стосується і футболістів високого рівня, як Артем Довбик, який раніше поїхав на матчі Дніпра-1, бо мав дозвіл на цей виїзд разом із командою, не повернувся, перейшовши у Жирону. Ми, звісно, тішились тому факту, що він згодом став найкращим бомбардиром Іспанії. Але все ж порушенню було. Наскільки я знаю, що Єгор Ярмолюк виїхав за кордон завдяки системі Шлях у 2022-му році. Теж молодець, розвинув себе, красавчик, грає за Брентфорд. Але по суті він теж порушив закон. Звісно, що проблема в тому, що немає якогось адекватного способу, який би міг усунути ці всі порушення.

Сеньків пригадав історію з проходженням ВЛК, коли паралельно з ним лікарів відвідували два представники академії Руха. Журналіст впевнений, що усім потрібно стежити за ситуацією з Рудьком, адже такі як він не будуть служити в армії.

Що стосується гравців низького рівня, яким є Артур Рудько, у них теж є свої певні нюанси, рішання, оновлення документів. Пригадую, як проходив ВЛК з двома тренерами, на той момент академії Руху. Мені невідомо, чи зараз вони там працюють. Їх за ручку водили по кабінетах, проходили усіх лікарів, їх дані оновили та все було в них окей. Я ж прийшов сам і вже через декілька днів поїхав у навчальний центр та служу в армії. Це маленький приклад, який показує усю різницю. Вони не будуть служити, використовуючи будь-які методи.

Щодо ситуації з Рудьком, 0 це, звісно, треш. Дивно, що більш адекватного способу його агенти, друзі, корєша не придумали. Ви ж знаєте, що є купа способів уникнути мобілізації, яку роблять усім цим футболістам. Він ще й супер тупий. З того, що я читав, це був якийсь телеграм-канал, інструкції. Це прямо сюр. Тупий попався по-тупому. Зараз він у навчальному центрі. Але я переконаний, що нам потрібно стежити за цією ситуацією. Думаю, що він не буде служити, тому що такі, як Рудько – не служать. Він або швидко буде вирішувати, аби списатись, або буде шукати якісь варіанти фіктивної служби, або знову піде у ЗСЧ, забашлявши, можливо, вже комусь надійнішому, виїхавши за кордон. Я не думаю, що ця його мобілізація протриває довго.



Затримання Рудька і ухилянтів (перший праворуч біля машини) / Фото ДПСУ

Чи чесно це взагалі все щодо тих, хто не може виїжджати? Не чесно, але це стосується не лише футболу. Є люди із багатьох сфер, які мають "плюшки", завдяки яким вони можуть порішати собі виїзд. В мене був момент, коли я з'явився у військкоматі тільки тому, що я не міг не піти, коли багато моїх друзів служать, дехто загинув. Як дивитись їм в очі? Чому ми кращі за них? Це відчуття завжди були всередині. А тут питання у тому, що у них інша шкала координат, інша структура цінностей. Вони навіть близько не розглядають цієї ситуації, в них інше оточення, соціум, цінності.

Якщо брати ситуацію з Рудьком. Чи прокинеться у нього совість і він дійсно зрозуміє, що час служити? Ні. Він ще більше буде злитись на цю державу, яка не дала йому можливості виїхати. Він буде думати про тотальну несправедливість і буде ще злобнішим на державу, яка змушує його йти у навчальний центр замість того, щоб грати у футбол десь у третій лізі Угорщини. Він ще більше буде шукати можливості, щоб втекти. Нам слід чекати, що він рано чи пізно десь випливе за кордоном або десь у футболі. Служити він не буде.

