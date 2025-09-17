Артур Рудько стал главной "звездой" украинских спортивных новостей. Правда, бывший голкипер Черноморца не отметился в положительном контексте.

Футболист в компании еще трех мужчин и 4-летнего ребенка пытался незаконно покинуть страну. Пограничники остановили автомобиль в Одесской области, в котором как раз находился Артур Рудько, пишет 24 Канал.

Реакция Сенькива на скандальный побег Рудько?

Каждый из беглецов должен был заплатить по 8 тысяч долларов в криптовалюте людям, которые помогали им выехать из Украины. По сообщению Sport Arena, Артур Рудько уже проходит военную подготовку в одном из учебных центров ВСУ.

Журналист и военнослужащий ВСУ Андрей Сенькив эксклюзивно для сайта 24 Канала поделился мнением относительно ситуации с неудачным побегом бывшего футболиста Шахтера и Динамо за границу. Спортивный журналист вспомнил трансферы игроков сборной Украины.

Футболисты наши уезжают разными методами. Это касается и футболистов высокого уровня, как Артем Довбик, который ранее поехал на матчи Днепра-1, потому что имел разрешение на этот выезд вместе с командой, не вернулся, перейдя в Жирону. Мы, конечно, радовались тому факту, что он впоследствии стал лучшим бомбардиром Испании. Но все же нарушению было место. Насколько я знаю, что Егор Ярмолюк выехал за границу благодаря системе Шлях в 2022-м году. Тоже молодец, развил себя, красавчик, играет за Брентфорд. Но по сути он тоже нарушил закон. Конечно, что проблема в том, что нет какого-то адекватного способа, который бы мог устранить эти все нарушения.

Сенькив вспомнил историю с прохождением ВВК, когда параллельно с ним врачей посещали два представителя академии Руха. Журналист уверен, что всем нужно следить за ситуацией с Рудько, ведь такие как он не будут служить в армии.

Что касается игроков низкого уровня, которым является Артур Рудько, у них тоже есть свои определенные нюансы, решения, обновления документов. Помню, как проходил ВЛК с двумя тренерами, на тот момент академии Руха. Мне неизвестно, или сейчас они там работают. Их за ручку водили по кабинетам, проходили всех врачей, их данные обновили и все было у них окей. Я же пришел сам и уже через несколько дней поехал в учебный центр и служу в армии. Это маленький пример, который показывает всю разницу. Они не будут служить, используя любые методы.

По ситуации с Рудько, это, конечно, треш. Странно, что более адекватного способа его агенты, друзья, кореша не придумали. Вы же знаете, что есть куча способов избежать мобилизации, которую делают всем этим футболистам. Он еще и супер тупой. Из того, что я читал, это был какой-то телеграм-канал, инструкции. Это прямо сюр. Тупой попался по-тупому. Сейчас он в учебном центре. Но я убежден, что нам нужно следить за этой ситуацией. Думаю, что он не будет служить, потому что такие как Рудько – не служат. Он или быстро будет решать, чтобы списаться, или будет искать какие-то варианты фиктивной службы, или снова пойдет в ЗСЧ, забашляв, возможно, уже кому-то более надежному, выехав за границу. Я не думаю, что эта его мобилизация продлится долго.



Задержание Рудьки и уклоняющихся (первый справа у машины) / Фото ГНСУ

Честно ли это вообще все в отношении тех, кто не может выезжать? Не честно, но это касается не только футбола. Есть люди из многих сфер, которые имеют "плюшки", благодаря которым они могут порешать себе выезд. У меня был момент, когда я появился в военкомате только потому, что я не мог не пойти, когда многие мои друзья служат, некоторые погибли. Как смотреть им в глаза? Почему мы лучше их? Это ощущение всегда были внутри. А здесь вопрос в том, что у них другая шкала координат, другая структура ценностей. Они даже близко не рассматривают эту ситуацию, у них другое окружение, социум, ценности.

Если брать ситуацию с Рудько. Проснется ли у него совесть и он действительно поймет, что пора служить? Нет. Он еще больше будет злиться на это государство, которое не дало ему возможности уехать. Он будет думать о тотальной несправедливости и будет еще злее на государство, которое заставляет его идти в учебный центр вместо того, чтобы играть в футбол где-то в третьей лиге Венгрии. Он еще больше будет искать возможности, чтобы сбежать. Нам следует ждать, что он рано или поздно где-то выплывет за границей или где-то в футболе. Служить он не будет.

