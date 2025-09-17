В українському футболі ніколи не буває нудно і без скандалів. Однією із найсвіжіших тем для обговорення є спроба незаконного виїзду з України колишнього голкіпера одеського Чорноморця Артура Рудька.

16 вересня стало відомо, що Артур Рудько був затриманий при спробі втечі з України. Колишній воротар Шахтаря та Динамо намагався нелегально виїхати за кордон, пише 24 Канал.

Як Рудька спіймали на незаконній втечі з України?

Прикордонники зупинили автомобіль на Одещині, у якому їхало четверо чоловіків та 4-річна дитина. Одним серед них був якраз ексфутболіст одеського Чорноморця. Цікаво, що сама резонансна ситуація сталась ще на початку вересня. Один із порушників свідомо взяв свого сина, аби перетнути кордон.

Кожен із ухилянтів повинен був сплатити по 8 тисяч доларів у криптовалюті за допомогу виїхати з України. За повідомленням Sport Arena, Артур Рудько вже проходить військову підготовку в одному з навчальних центрів ЗСУ.

Цікаво, що на аватарці футболіста в інстаграмі стоїть прапор України. Патріотизм на публіку!



Профіль Рудька в інстаграмі / Скриншот із сторінки голкіпера

Як українці реагують на скандал із незаконним виїздом футболіста?

У соцмережах українці залишають свої реакції на цю спробу незаконного виїзду Рудька.

Шл*па патріотична з прапором і тризубом на аватарці, чого ж ти так в***увала,

– написав один із користувачів в інстаграмі.

"Треба було через Вадіка Шаблія виїжджати, там гарантія 100%. Чого ж ти поперся через якийсь телеграм-канал".

"А чим Артур відрізняється від решти громадян? Футболіст – це професія, як будівельник, шофер, лікар.....".

"Йому агент не зміг знайти десь команду в Латвії чи ще десь? Якось тупо".

"Шаблій щось не так зрозумів з організацією трансферу в Європу".

"Печально, що все так".

"Зашквар, погано на банці шд було у армії буде краще".

"Велкам ту десна".

"Вирішив зекономити через телеграм? Виїзд за 2000 грн?".

"Нарешті закон для усіх. Немає особливих".

24 Канал вже звернувся за коментарем у колишній клуб голкіпера одеський Чорноморець.

Відзначимо, що до липня 2025-го Рудько мав чинний контракт із одеським Чорноморцем. До цього був гравцем Динамо, Шахтаря, де переважно "грів банку". Був у кар'єрі скандального голкіпера закордонний досвід, коли виступав за польський Лех.

На жаль, це вже далеко не перший подібний випадок в українському футболі. Раніше не лише футболісти, а й тренери, агенти та інші представники українських клубів користались можливістю ігор і зборів, аби не повернутись назад в Україну. До прикладу, така ситуація була у Карпатах, коли зі зборів команда повернулась без свого вже колишнього заступника генерального директора із зовнішніх комунікацій Олега Авдиша.