В украинском футболе никогда не бывает скучно и без скандалов. Одной из самых свежих тем для обсуждения является попытка незаконного выезда из Украины бывшего голкипера одесского Черноморца Артура Рудько.

16 сентября стало известно, что Артур Рудько был задержан при попытке побега из Украины. Бывший вратарь Шахтера и Динамо пытался нелегально выехать за границу, пишет 24 Канал.

Как Рудько поймали на незаконном побеге из Украины?

Пограничники остановили автомобиль в Одесской области, в котором ехало четверо мужчин и 4-летний ребенок. Одним среди них был как раз экс-футболист одесского Черноморца. Интересно, что сама резонансная ситуация произошла еще в начале сентября. Один из нарушителей сознательно взял своего сына, чтобы пересечь границу.

Каждый из уклонистов должен был заплатить по 8 тысяч долларов в криптовалюте за помощь выехать из Украины. По сообщению Sport Arena, Артур Рудько уже проходит военную подготовку в одном из учебных центров ВСУ.

Интересно, что на аватарке футболиста в инстаграме стоит флаг Украины. Патриотизм на публику!



Профиль Рудько в инстаграме / Скриншот со страницы голкипера

Как украинцы реагируют на скандал с незаконным выездом футболиста?

В соцсетях украинцы оставляют свои реакции на эту попытку незаконного выезда Рудько.

Шл*па патриотическая с флагом и трезубцем на аватарке, чего же ты так в***увала,

– написал один из пользователей в инстаграме.

"Надо было через Вадика Шаблия выезжать, там гарантия 100%. Чего же ты поперся через какой-то телеграм-канал".

"А чем Артур отличается от остальных граждан? Футболист – это профессия, как строитель, шофер, врач.....".

"Ему агент не смог найти где-то команду в Латвии или еще где-то? Как-то тупо".

"Шаблий что-то не так понял с организацией трансфера в Европу".

"Печально, что все так".

"Зашквар, плохо на банке шд было у армии будет лучше".

"Велкам ту десна".

"Решил сэкономить через телеграм? Выезд за 2000 грн?".

"Наконец-то закон для всех. Никаких особенных".

24 Канал уже обратился за комментарием в бывший клуб голкипера одесский Черноморец.

Отметим, что до июля 2025-го Рудько имел действующий контракт с одесским Черноморцем. До этого был игроком Динамо, Шахтера, где преимущественно "грел банку". Был в карьере скандального голкипера зарубежный опыт, когда выступал за польский Лех.

К сожалению, это уже далеко не первый подобный случай в украинском футболе. Ранее не только футболисты, но и тренеры, агенты и другие представители украинских клубов пользовались возможностью игр и сборов, чтобы не вернуться обратно в Украину. К примеру, такая ситуация была в Карпатах, когда со сборов команда вернулась без своего уже бывшего заместителя генерального директора по внешним коммуникациям Олега Авдыша.