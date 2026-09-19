Три голи та два асисти за матч: вихованець Карпат влаштував феєрію в чемпіонаті Польщі

Українські легіонери продовжують розвивати кар'єри закордон. Одним з найбільш популярних напрямків для наших легіонерів є Польща.

Саме туди цього літа перебрався один з талантів Карпат Артур Шах. 21-річний півзахисник перебрався у Лехію Гданськ, яка вилетіла у другий дивізіон, повідомляє 24 Канал.

Як Шах запалив за Лехію

І Артуру вдалось з перших ігор стати лідером команди, яку очолює екстренер Карпат Владислав Лупашко. У стартових шести зустрічах Шах оформив три голи та один асист.

А в матчі 9-го туру проти Сталі Мельце півзахисник спіймав свою зіркову хвилю. Лехія забила супернику аж сім голів та тріумфувала з рахунком 7:1.

Як Лехія розгромила Сталь: дивитися відео

Українець же був дотичним до п'яти голів, оформивши хет-трик та два асисти. Окрім цього, свій дебютний гол за Лехію оформив ексгравець Динамо Владіслав Бленуце.

Перемога дозволила клубу із Гданська піднятися на сьому сходинку. Відставання від лідера Погоні становить п'ять очок. Відзначимо, що напряму в "еліту" піднімуться дві найкращі команди, тоді як 3 – 6 місця битимуться у плей-оф.

До слова, старт сезону також виявився вдалим для Артема Степанова. Гравець забив у п'яти іграх за Утрехт поспіль та потрапив у сферу інтересів Челсі.