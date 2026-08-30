Поєдинок на Вілла Парк стане одним із центральних у найближчому турі чемпіонату Англії. Команди підходять до зустрічі з різним настроєм після стартових матчів сезону, повідомляє 24 Канал.

Астон Вілла спробує реабілітуватися за фіаско

Команда Унаї Емері провалила перший матч нового сезону, поступившись Брайтону на виїзді з рахунком 0:4. При цьому старт зустрічі не віщував такого результату – бірмінгемці сміливо йшли вперед, а Джон Макгінн та Еміліано Буендіа мали нагоди відкрити рахунок.

Однак під тиском пресингу господарів Астон Вілла почала втрачати контроль над грою. Помилка Пау Торреса у власному штрафному стала одним із ключових епізодів, після чого оборона команди Емері почала розсипатися.

Перед важким домашнім матчем наставник має кадрові проблеми. Через травми не зіграють Амаду Онана та Йоганн Манзамбі, а участь новачка Жоао Гомеса також залишається під питанням.

Арсенал стартував із розгрому

Чинний чемпіон Англії розпочав захист титулу значно впевненіше. У першому турі Арсенал розібрався з Ковентрі – 3:0, повністю контролюючи перебіг зустрічі.

Команда Мікеля Артети володіла м'ячем 64% часу, виконала 561 точну передачу з точністю 92% та завдала 20 ударів по воротах. Особливо активно працювали фланги, а Деклан Райс встановив особистий рекорд за кількістю проривних передач у матчі АПЛ за Арсенал – шість.

Водночас у складі гостей залишаються кадрові питання. Через пошкодження в першому турі не грали Вільям Саліба, Юррієн Тімбер та Бруну Гімарайнс.

У минулому сезоні суперники обмінялися домашніми перемогами: Астон Вілла сенсаційно перемогла на Вілла Парк – 2:1, а Арсенал узяв реванш у Лондоні – 4:1.