Астон Вілла оголосила про підписання триразового переможця Ліги чемпіонів
- Астон Вілла підписала іспанського півзахисника Марко Асенсіо на правах оренди.
- Асенсіо перейшов із Реала у ПСЖ у 2023 році, але не зміг закріпитися у складі парижан, тому перехід в Астон Віллу може допомогти йому перезапустити кар'єру.
Астон Вілла наприкінці зимового трансферного вікна посилилась колишнім гравцем Реала. "Леви" змогли здійснити перехід вінгера, який виявився непотрібним ПСЖ.
Бірмінгемці підписали півзахисника Марко Асенсіо. Іспанський футболіст виступатиме у складі "кларетно-блакитної армії" на правах оренди, повідомляє 24 канал із посиланням на пресслужбу клубу.
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Асенсіо спробує перезапустити кар'єру
Марко Асенсіо перейшов із Реала, з яким тричі виграв Лігу чемпіонів, у ПСЖ у 2023 році. З того часу іспанський півзахисник не зміг закріпитись у складі парижан, залишаючись резервним футболістом.
Тому перехід в Астон Віллу може допомогти Асенсіо перезапустити кар'єру. Марко захищатиме кольори "левів" до кінця сезону 2024/2025, а також покриватиме на 100 відсотків його заробітну плату.
Астон Вілла представила Марко Асенсіо: дивіться відео
До слова. Контракт Марко Асенсіо з ПСЖ розрахований до літа 2026 року. За даними Transfermarkt, трансферна вартість іспанського півзахисника – 20 мільйонів євро.
Зазначимо, що у сезоні-2024/2025 Марко Асенсіо зіграв 16 матчів за ПСЖ в офіційних турнірах. У складі парижан 29-річний іспанський вінгер відзначився двома голами та чотирма результативними передачами.
Нагадаємо, що раніше Астон Вілла оголосила про оренду гравця Манчестер Юнайтед. До "левів" приєднався футболіст збірної Англії Маркус Решфорд.