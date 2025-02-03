Вихованець МЮ продовжить кар'єру в Астон Віллі. Він гратиме за "левів" на правах оренди до кінця сезону-2024/2025, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Астон Вілли.

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Новий етап у кар'єрі

Угода має також опцію викупу, згідно з якою Астон Вілла зможе придбати 27-річного нападника за 40 мільйонів євро. Під час оренди керівництво "левів" виплачуватиме футболісту 70% його зарплати.

Маркус зізнався, чому саме зробив свій вибір на користь Астон Вілли. Серед іншого він, зокрема, виділив тренера команди:

Унаї Емері топменеджер, і те, що він зробив у клубі з моменту приходу, неймовірно. Приваблюють постійні амбіції, і саме тому ви хочете приєднатися до такого клубу. Ви хочете продовжувати вдосконалюватися з року в рік, і саме це команда робила й робить цього року.

Зазначимо, Маркус Решфорд залишив Манчестер Юнайтед через конфлікт із головним тренером команди Рубеном Аморімом. Португальський наставник неодноразово критикував футболіста за підхід до тренувань, через що не випускав його на поле з 12 грудня.

Довідка. В нинішньому сезоні Решфорд провів за Манчестер Юнайтед 24 матчі, у яких забив сім голів і віддав три результативні передачі.

Дебютувати за новий клуб англійський футболіст матиме можливість 9 лютого. Астон Вілла в 1/16 фіналу Кубка Англії прийматиме Тоттенгем.