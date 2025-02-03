Воспитанник МЮ продолжит карьеру в Астон Вилле. Он будет играть за "львов" на правах аренды до конца сезона-2024/2025, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Астон Виллы.

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Новый этап в карьере

Соглашение имеет также опцию выкупа, согласно которой Астон Вилла сможет приобрести 27-летнего нападающего за 40 миллионов евро. Во время аренды руководство "львов" будет выплачивать футболисту 70% его зарплаты.

Маркус признался, почему именно сделал свой выбор в пользу Астон Виллы. Среди прочего он, в частности, выделил тренера команды:

Унаи Эмери топ-менеджер, и то, что он сделал в клубе с момента прихода, невероятно. Привлекают постоянные амбиции, и именно поэтому вы хотите присоединиться к такому клубу. Вы хотите продолжать совершенствоваться из года в год, и именно это команда делала и делает в этом году.

Отметим, Маркус Рэшфорд покинул Манчестер Юнайтед из-за конфликта с главным тренером команды Рубеном Аморимом. Португальский наставник неоднократно критиковал футболиста за подход к тренировкам, из-за чего не выпускал его на поле с 12 декабря.

Справка. В нынешнем сезоне Рэшфорд провел за Манчестер Юнайтед 24 матча, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи.

Дебютировать за новый клуб английский футболист будет иметь возможность 9 февраля. Астон Вилла в 1/16 финала Кубка Англии будет принимать Тоттенхэм.