Бирмингемцы подписали полузащитника Марко Асенсио. Испанский футболист будет выступать в составе "кларетно-голубой армии" на правах аренды, сообщает 24 канал со ссылкой на пресс-службу клуба.

Читайте также Один из самых дорогих трансферов зимы-2025: Манчестер Сити приобрел экс-полузащитника Барселоны

Асенсио попытается перезапустить карьеру

Марко Асенсио перешел из Реала, с которым трижды выигрывал Лигу чемпионов, в ПСЖ в 2023 году. С тех пор испанский полузащитник не смог закрепиться в составе парижан, оставаясь резервным футболистом.

Поэтому переход в Астон Виллу может помочь Асенсио перезапустить карьеру. Марко будет защищать цвета "львов" до конца сезона 2024/2025, а также покрывать на 100 процентов его заработную плату.

Астон Вилла представила Марко Асенсио: смотрите видео

К слову. Контракт Марко Асенсио с ПСЖ рассчитан до лета 2026 года. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость испанского полузащитника – 20 миллионов евро.

Отметим, что в сезоне-2024/2025 Марко Асенсио сыграл 16 матчей за ПСЖ в официальных турнирах. В составе парижан 29-летний испанский вингер отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.

Напомним, что ранее Астон Вилла объявила об аренде игрока Манчестер Юнайтед. К "львам" присоединился футболист сборной Англии Маркус Рэшфорд.