"Горожане" объявили о трансфере полузащитника Порту Нико Гонсалеса. Футболист подписал соглашение с действующим чемпионом АПЛ до 30 июня 2029 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Манчестер Сити.

Читайте также Рэшфорд покинул Манчестер Юнайтед после конфликта с тренером: где будет играть англичанин

Усиление центра поля

По информации Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 60 миллионов евро. Он вошел в топ-5 самых дорогих переходов нынешнего зимнего трансферного окна.

Испанец стал четвертым новичком "горожан" этой зимой. Ранее состав команды Пепа Гвардиолы пополнили Абдукодир Хусанов, Витор Рейс и Омар Мармуш.

Отметим, что Манчестер Сити потратил больше всего средств в зимнее трансферное окно. Общая сумма составила 218 миллионов евро.

К слову. Нико Гонсалес является воспитанником Барселоны. За первую команду каталонцев он дебютировал в 2021 году и провел всего 37 поединков. С сезона-2023/2024 он выступал за Порту, с которым добыл два трофея – Кубок и Суперкубок Португалии.

Отметим, что следующий матч Манчестер Сити сыграет 8 февраля против Лейтон Ориент. Игра 1/16 финала Кубка Англии начнется в 14:15 по киевскому времени.