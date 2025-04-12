Російський "шахед" атакував тенісний корт у Києві, де працює мама Марти Костюк
- 12 квітня російські дрони-камікадзе завдали удару по тенісному клубу "Антей" у Києві, де тренується мама Марти Костюк.
- Внаслідок атаки сильно пошкоджено будівлю комплексу та корти, проте ніхто не постраждав.
Вранці 12 квітня російські терористи завдали удару по столиці України дронами-камікадзе. Один з ворожих безпілотників впав на територію тенісного клубу "Антей".
Російська армія продовжує атакувати об'єкти цивільної інфраструктури. Внаслідок ранкової атаки "шахедами" постраждав тенісний клуб "Антей у Києві, пише 24 Канал з посиланням на портал Великий теніс України.
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Терористи пошкодили тенісний клуб у Києві
Від вибуху російського безпілотника сильно пошкоджено будівлю тенісного комплексу, а також корти. На щастя, ніхто з працівників та відвідувачів клубу не постраждав.
Саме у тенісному клубі "Антей" в дитинстві тренувалася друга ракетка України Марта Костюк. Наразі там продовжує працювати мама топової української тенісистки – Талина Бейко.
Вранці 12 квітня вона мала проводити тренування з дітьми.
Відео пошкоджень тенісного клубу "Антей" у Києві
Зазначимо, що покриття на тенісних кортах "Антей" було нещодавно оновлене завдяки фінансовій підтримці Марти Костюк.