Лілія Подкопаєва провела ніч на паркінгу через російську атаку по Києву

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва постійно проживає у Сполучених Штатах і не так часто буває в Україні. Але під час візиту до Києва спортсменці довелося на власному досвіді пережити жах масованого обстрілу.

Росіяни вночі атакували столицю безпілотниками та різними видами ракет. Подкопаєва під час атаки перебувала в укритті на підземному паркінгу, пише 24 Канал.

Лілія Подкопаєва у Києві

Ще на День Незалежності Подкопаєва публікувала фото зі столиці, куди приїхала з чоловіком вперше за довгий час. Гімнастка брала участь у заходах, організованих під патронатом Президента України.

Вочевидь, спортсменка досі не повернулася до США. Вночі вона у своєму інстаграмі публікувала сторіс, на яких зображено скріни з додатку для сповіщення про повітряні тривоги. Сама Подкопаєва при цьому чекала на відбій у підземному паркінгу – судячи зі світлин, навіть не у машині, а просто на килимку на підлозі.

Фото з інстаграму Лілії Подкопаєвої



Фото з інстаграму Лілії Подкопаєвої

Пізніше олімпійська чемпіонка також додала фото із зображенням чорного диму на тлі Андріївської церкви у Києві та відео балістичного обстрілу, супроводивши це хештегом "Росія – держава-терорист".