Російські терористи пошкодили льодовий палац у Білій Церкві
- Російський "Шахед" пошкодив льодову арену у Білій Церкві, зруйнувавши стелю та освітлювальні прилади.
- Внаслідок обстрілу постраждали 5 людей у Білій Церкві, а також достроково завершено турнір пам’яті Олександра Колонюка.
У ніч проти 27 грудня російська армія розпочала масовану атаку по Україні. Від ворожих ударів постраждала льодова арена у Білій Церкві.
Російський "Шахед" спричинив руйнування на спортивному об'єкті, де займаються діти хокеєм і фігурним катанням. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку в інстаграмі Фігурне катання на ковзанах.
Яких руйнувань зазнав льодовий палац у Білій Церкві?
На відео видно, що від ворожого дрону були пошкоджені внутрішні приміщення палацу. Вибухова хвиля зруйнувала стелю у спортивному закладі, а також освітлювальні прилади.
Відео руйнувань у льодовому палаці Білої Церкви
Що відомо про льодовий палац у Білій Церкві?
Сучасна льодова арена у Білій Церкві була побудована у 2012 році. На ній можна проводити змагання міжнародного рівня.
Трибуни арени розраховані на 433 глядачі, а загальна площа двоповерхового палацу становить 3 340,34 квадратних метри. На ковзанці займаються усі команди хокейного клубу Білий Барс – від дитячих до основної. Також у палаці працює секція з фігурного катання.
Через російський обстріл було достроково завершено всеукраїнський турнір пам’яті Олександра Колонюка. Вихованець хокейного клубу Білий Барс загинув на російсько-українській війні.
Раніше повідомлялося про руйнування внаслідок російського обстрілу головної ковзанки столиці України – арени "Сокіл".
Головне про обстріли 27 грудня
- Комбінована атака російської армії тривала понад 10 годин. Країна-агресор застосувала ударні БПЛА та ракети різних типів.
- Загалом ворог застосував 559 повітряних цілей. Силами ЗСУ було збито та подавлено 503 об'єкти.
- За інформацією Київської ОВА, у Білій Церкві постраждали 5 людей. Також відомо про одну загиблу людину.
- У Києві пошкоджено понад 10 житлових будинків. Відомо про одного загиблого та понад 20 поранених людей.