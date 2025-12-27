Російські терористи пошкодили льодовий палац у Білій Церкві

У ніч проти 27 грудня російська армія розпочала масовану атаку по Україні. Від ворожих ударів постраждала льодова арена у Білій Церкві.

Російський "Шахед" спричинив руйнування на спортивному об'єкті, де займаються діти хокеєм і фігурним катанням. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку в інстаграмі Фігурне катання на ковзанах.

Читайте також У боях на Куп'янському напрямку загинув колишній український хокеїст Олександр Пойда

Яких руйнувань зазнав льодовий палац у Білій Церкві?

На відео видно, що від ворожого дрону були пошкоджені внутрішні приміщення палацу. Вибухова хвиля зруйнувала стелю у спортивному закладі, а також освітлювальні прилади.

Відео руйнувань у льодовому палаці Білої Церкви

Що відомо про льодовий палац у Білій Церкві?

Сучасна льодова арена у Білій Церкві була побудована у 2012 році. На ній можна проводити змагання міжнародного рівня.

Трибуни арени розраховані на 433 глядачі, а загальна площа двоповерхового палацу становить 3 340,34 квадратних метри. На ковзанці займаються усі команди хокейного клубу Білий Барс – від дитячих до основної. Також у палаці працює секція з фігурного катання.

Через російський обстріл було достроково завершено всеукраїнський турнір пам’яті Олександра Колонюка. Вихованець хокейного клубу Білий Барс загинув на російсько-українській війні.

Раніше повідомлялося про руйнування внаслідок російського обстрілу головної ковзанки столиці України – арени "Сокіл".

Головне про обстріли 27 грудня