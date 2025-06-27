Росіяни майже знищили автобус футбольного клуба з Полтавщини: фото наслідків атаки

Російські терористи продовжують обстрілювати українські міста ракетами та безпілотниками. Ворог не цурається бити по цивільній інфраструктурі, через що гинуть чимало людей.

Крім цього, футбол також страждає від воєнних дій окупантів. Клуби намагаються продовжувати турніри попри це. Нещодавно неприємний випадок стався на Полтавщині, повідомляє 24 Канал з посиланням на Кременчуцький Телеграф.

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Атака на автобус

В ніч проти 27 червня Росія черговий раз обстріляла Кременчук за допомогою безпілотників типу "Shahed". Внаслідок збиття одного з них уламки потрапили на базу футбольного клубу Кремінь.

Від них серйозно постраждав клубний автобус команди. Місто отримало цей транспортний засіб від литовських партнерів з Алітуса та передало його місцевій команді.



Автобус Кременя ледь не знищили / фото ОК Кременчук

В автобусі вибиті вікна та пошкоджені сидіння всередині, він потребує капітального ремонту. Влада Кременчука намагатиметься якомога скоріше відновити транспорт, щоб гравці могли вільно пересуватися між містами.



Наслідки атаки на клубний автобус Кременя / фото ОК Кременчук

Нагадаємо, що команда з Полтавщини невдало провела минулий сезон. Посівши останнє місце у Першій лізі, Кремінь оформив виліт у третій за рангом дивізіон чемпіонату України. До слова, в середині червня росіяни пошкодили стадіон "Спартак" у Києві.