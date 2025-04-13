"Допоможіть зупинити звірську орду": відверте звернення Динамо після російського теракту в Сумах

Київський клуб не став мовчати після чергової варварської атаки Росії на цивільне населення України. Динамо закликало світ жорстко відреагувати на вбивства у Сумах.

Росія продовжує вести криваву війну проти України та тероризувати мирне населення. Чергова жахлива атака відбулась у неділю, 13 квітня, на Суми.

До теми Буданов розкрив, які російські підрозділи завдали терористичного удару по Сумах

Динамо звернулось до світу

Дві балістичні ракети атакували центр міста, від чого постраждали більше сотні мирних людей. 34 особи загинули, серед них – двоє дітей. Український спорт об'єднався навколо скорботи щодо цього теракту.

Свою реакцію опублікувало і київське Динамо, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт "біло-синіх". Клуб закликав світову спільноту посилити обороноздатність України для того, щоб була змога дати опір терористам.

"Черговий нелюдський злочин росіян в Україні. Підлий удар по цивільним у Сумах, єдиною ціллю якого була смерть і тільки смерть українців. Ми живемо в такий час, коли українців вбивають кожного дня. На фронті та в тилу, з повітря та моря, ракетами та дронами, снарядами та кулями. Це не може стати рутиною. До цього неможливо звикнути. Це повинно припинитися. Футбольний клуб Динамо Київ в черговий раз звертається до світової спільноти.

Допоможіть нашій країні захистити себе! Допоможіть зупинити цю звірську орду, яка вміє лише вбивати та калічити людей. Підтримайте зусилля українців та нашу відчайдушну боротьбу за існування країни. На жаль, дипломатія з боку Росії виглядає саме так, як ми побачили це сьогодні. Зброя та фінансова підтримка – ось що допоможе Україні! Наші щирі співчуття близькім загиблих. Слава Україні,

– йдеться у заяві Динамо.

Читайте також Путін насміхається з Трампа, – Кличко звернув увагу президента США на удар по Сумах

Окрім постраждалих людей, внаслідок атаки ракетами пошкоджено 51 будівлю, 34 легкових автомобілі та один тролейбус. Серед загиблих була артистка оркестру Сумського національного театру імені Щепкіна, а також піаністка Олена Когут.

Наразі 68 постраждалих перебувають у медичних закладах, вісім з них – у важкому стані. Серед постраждалих є також немовля, яке народилось у цього року.