Удар КАБами по Запоріжжю: український спорт відреагував на цинічний злочин Росії

У середу, 8 січня, російські терористи завдали авіаудару по Запоріжжю. Внаслідок атаки загарбницької армії 13 людей загинуло, а ще 32 отримали поранення.

Армія країни-агресорки вдарила по житлових та промислових об'єктах Запоріжжя авіаційними бомбами. Представники українського спорту відреагували на цинічний злочин Росії, пише 24 Канал.

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Наслідки російського удару

Російська армія атакувала Запоріжжя КАБами близько 16-ї години. Авіаційні бомби пошкодили транспортні засоби, житлові будинки, промислові об'єкти міста. Більшість постраждалих були під час удару на вулиці.

На 17:30, було відомо про 13 загиблих та 32 поранених. На жаль, кількість постраждалих зростає. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Українські спортсмени, асоціації та клуби у своїх соціальних мережах прокоментували черговий злочин Росії.

Володимир Бражко

Уродженець Запоріжжя Володимир Бражко опублікував відео з палаючими автомобілями на вулицях рідного міста. Півзахисник київського Динамо був лаконічним у підписі публікації.

"країна гі*на", – написав Бражко, додавши прапор країни-терористки.

Реакція Володимира Бражка / скриншот з інстаграму футболіста

Також Володимир додав жахливі фото з потерпілими жителями Запоріжжя.

Наслідки російської атаки / скриншот з інстаграму футболіста

Ярослава Магучіх

Найкраща легкоатлетка світу 2024 року Ярослава Магучіх у соцмережі опублікувала відео, як рятувальні служби надають першу допомогу постраждалим від російської атаки.

"Росіяни обстріляли Запоріжжя", – написала Магучіх.

Реакція Магучіх на злочин росіян / скриншот з інстаграму легкоатлетки

Леся Цуренко

Українська тенісистка Леся Цуренко у сторіс інстаграм виставила відео Запорізької ОВА. На ньому жахливі кадри з пораненими та вбитими жителями міста, палаючі будинки та транспортні засоби.

"Російська атака вбила 13 людей", – йдеться у дописі Цуренко.

Реакція Цуренко на обстріл Запоріжжя / скриншот з інстаграму тенісистки

Українська асоціація футболу

Українська асоціація футболу однією з перших відреагувала на трагедію у Запоріжжі.

"13 людей загинуло, 18 осіб отримали поранення внаслідок російської ракетної атаки по Запоріжжю. Російські терористи свідомо атакували цивільне місто. Вічна пам’ять загиблим!", – йдеться у дописі УАФ.

УАФ відреагувала на злочин Росії / фото з телеграм-каналу асоціації

Співчиття загиблим та потерпілим від російської атаки висловили футбольні клуби України: Динамо, Шахтар, Полісся та багато інших.