У суботу, 14 грудня, відбулися матчі 16-го туру Серії А. В одному з них Аталанта перемогла Кальярі з рахунком 1:0.

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Зашквар від Аталанти

Після закінчення матчу пресслужба італійського клубу опублікувала у тік-тоці відео, щоб порадіти перемозі. На ролик наклали російський трек 12-річних дівчат під назвою "Сігма бой", пише 24 канал з посиланням на тік-ток Аталанти.

Відео лідера Серії А під російський трек

До слова. Це вже не перший такий зашквар від акаунту Аталанти. Вони вже кілька разів викладали ролики під російські треки.

Відзначимо, що наразі Аталанта лідирує у Серії А. Команда має 37 балів, а найближчий переслідувач Наполі – 35.