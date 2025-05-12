Провал Довбика: Рома вперше у 2025 році програла в чемпіонаті Італії та знизила свої шанси на ЛЧ

Римський клуб поступився у Серії А вперше з грудня минулого року. Натомість Аталанта змогла достроково забезпечити собі вихід в Лігу чемпіонів.

Аталанта – Рома 2:1

Голи: Лукман, 9, Сулемана, 76 – Крістанте, 32.

В чемпіонаті Італії 2024-2025 підійшов до завершення 36 тур Серії А. На вечір понеділка був винесений матч за участі Роми, яка на виїзді протистояла Аталанті, повідомляє 24 Канал.

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Рівний матч у Бергамо

Бергамаски майже гарантували собі путівку в Лігу чемпіонів, тоді як римляни ведуть відчайдушний бій за місце у топ-4. "Вовки" п'ять років не виступали в головному єврокубку.

Після провального старту поточної кампанії Ромі вдалось видати неймовірну серію з 19-ти матчів чемпіонату без поразок. Як наслідок, "вовки" заскочили на шосте місце, а перемога над Аталантою виводила б команду Раньєрі на четверту сходинку.

В останніх іграх тренер довіряв місце на полі Довбику, якого випускав у парі із Шомуродовим. Цього разу україно-узбецький дует знову опинився на вістрі римлян.

Втім старт матчу був за Аталантою. Вже на 9-ій хвилині Лукман відкрив рахунок, який зряче пробив з розвороту після пасу Де Кетеларе. Гра у першому таймі була рівною, тому справедливим був гол Роми у відповідь.

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Крістанте вдало головою замкнув навіс від Суле. Після перерви Аталанта перехопила ініціативу та довго не могла реалізувати свої моменти. Зрештою пробити Свілара вдалось на 76 хвилині завдяки дальньому пострілу Сулемани.

Рома кинулась в атаку, проте Аталанта не надала гостям шансів зробити камбек. Що ж стосується Довбика, то українець особливо не вразив у цій грі, не завдавши жодного удару по воротах Карнезеккі.

Таким чином Аталанта офіційно оформила путівку в Лігу чемпіонів. А ось Рома вперше програє у чемпіонаті у 2025 році та залишається шостою, відстаючи на один бал від Ювентуса та Лаціо. В останніх двох турах римляни протистоятимуть Мілану та Торіно.

Відеоогляд матчу Аталанта – Рома