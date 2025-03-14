"Гру українця хочеться забути": в Італії розкритикували Довбика за виступ у Лізі Європи

У четвер, 13 березня, відбулися матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. В одному з них Атлетік Більбао вдома приймав Рому.

Господарі здобули перемогу з рахунком 3:1. У стартовому складі "вовків" вийшов форвард Артем Довбик, який не відзначився результативними діями та був замінений на 53-й хвилині.

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Погана преса для українця

Після завершення поєдинку журналісти італійського видання Tuttomercatoweb оцінили гру українського нападника. Вони відзначили його працездатність, проте розкритикували за неефективність, інформує 24 Канал.

"Він завжди віддає всі сили на футбольному полі, навіть коли команда грає вдесятьох. У матчі Ліги Європи гру українця хочеться забути – він не може зачепитися за м'яч попереду, щоб його партнери отримали трохи часу на відпочинок.

Довбик зазнає величезних труднощів під час повітряних дуелей. Важкий вечір для українця – немає вогню, немає енергії, немає ударів", – йдеться у звіті.

Довідка. За сумою двох поєдинків Рома поступилася Атлетіку з рахунком 3:4 та залишила турнір. Іспанський клуб у чвертьфіналі Ліги Європи зіграє проти шотландського Рейнджерс.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Артем Довбик провів за Рому 37 матчів, у яких записав собі в актив 14 голів та 4 асисти. Наступну гру "вовки" проведуть 16 березня о 17:00 за київським часом проти Кальярі.