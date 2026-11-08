Моурінью буде радий: хто переможе в матчі Атлетіко – Барселона

Барселона зіграє з Атлетіко / Фото Getty Images
У чемпіонаті Іспанії відбудеться битва грандів. Барселона завітає на Ванда Метрополітано для протистояння з мадридським Атлетіко.
Барселона наразі перебуває на першій сходинці Ла Ліги, але має стільки ж очок, скільки й Реал. Вершкові ж обійшли Атлетіко в турнірній таблиці, тож "матрацники" відстають від своїх земляків на 2 очки, повідомляє 24 Канал.
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З чим Атлетіко та Барселона підходять до свого матчу
Атлетіко перебуває у вирі боротьби за чемпіонство разом із Барселоною та Реалом. У мадридському дербі підопічні Сімеоне обіграли "вершкових".
Хоча осічок у чемпіонаті Іспанії в "матрацників" теж вистачає, що й не дозволяє команді зараз бути вище третьої позиції. Зокрема, Атлетіко в нещодавньому матчі поступився Атлетіку з рахунком 0:3.
Барселона цей сезон почала просто феноменально. Вона винятково перемагала в усіх турнірах, аж поки не сталась спарка з ПСЖ і Реалом. І парижанам, і мадридцям каталонці в Лізі чемпіонів і Ла Лізі програли.
Очок, які "блаугранос" здобули на початку сезону, вистачає, що лідирувати в чемпіонаті Іспанії. Утім перемога Атлетіко виведе підопічних Сімеоне на першу позицію.
Як Атлетіко та Барселона грають в очних поєдинках
У Барселони історично значно більше перемог, ніж в Атлетіко в очних поєдинках. Загалом команди провели 253 матчі. У каталонців 116 перемог, у мадридців – 80. Ще 57 зустрічей завершились унічию.
Щоправда в останніх 5 матчах статистика значно рівніша. Атлетіко в них здобув 2 звитяги. Найбільше серед них звісно виділяється розгром у Кубку Іспанії минулого сезону. Тоді підопічні Сімеоне виграли з рахунком 4:0.
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