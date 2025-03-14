Атлетіко спробує перемогти Барселону після вильоту з ЛЧ від Реал: прогноз на вогняний матч

У неділю, 16 березня, мадридське Атлетіко прийме каталонську Барселону у рамках 28-го туру іспанської Ла Ліги-2024/2025. Це буде центральне протистояння даного туру.

Центральний матч 28-го туру Ла Ліги відбудеться на домашньому стадіоні Атлетіко – "Цивітас Метрополітано". Поєдинок, який розпочнеться 16 березня о 22:00 за київським часом розсудить 38-річний іспанський рефері Рікардо де Бургос Бенгоечеа, інформує 24 Канал.

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Боротьба за чемпіонство Ла Ліги

Ця зустріч має важливе турнірне значення не лише для обох клубів, а й для їх прямого конкурента – мадридського Реала. Перед цим туром Барселона із 57 балами зберігає лідерство Ла Ліги. Щоправда, таку саму кількість набраних очок має й Реал, який йде другим. Топ-3 замикає якраз Атлетіко, маючи у своєму активі лише на один пункт менше, аніж каталонці та мадридці.

Цікаво, що обидва клуби на тижні провели свої матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Якщо Барселона без зайвих проблем пройшла Бенфіку, то Атлетіко зупинився у протистоянні проти Реала.

Зверніть увагу! Наступний матч Атлетіко проти Барселони стане для них 245-м очним поєдинком в історії. У каталонського клубу значно краща статистика – 110 перемог проти 77-ми у "матрацників". Ще у 57 зустрічах була зафіксована мирова.

Востаннє Атлетіко та Барселона грали між собою 25 лютого 2025-го року у рамках півфіналу Кубка Короля. Та гра закінчилась результативною нічиєю 4:4. Матч-відповідь запланований на 2 квітня.

Прогноз Favbet

Хоч для Барселони ця гра буде виїзної, але саме на її перемогу у матчі стоїть кращий коефіцієнт на Favbet – 2,26 проти 3,10 на домашню звитягу Атлетіко. Коефіцієнтом 3,65 оцінюють нічию у поєдинку.

Фора (0) мадридського клубу – 2,30.

Обидві команди повинні забивати у цьому матчі – 1,52. А от перший гол у поєдинку слід очікувати від каталонців – 1,83. А те, що першими рахунок у зустрічі відкриють підопічні Дієго Сімеоне – 2,18.

Які шанси побачити пенальті? Буде 11-метровий – 2,80, ні – 1,40.

Хто із футболістів матиме найвищі шанси забити?