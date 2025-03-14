Центральный матч 28-го тура Ла Лиги состоится на домашнем стадионе Атлетико – "Цивитас Метрополитано". Поединок, который начнется 16 марта в 22:00 по киевскому времени рассудит 38-летний испанский рефери Рикардо де Бургос Бенгоечеа, информирует 24 Канал.

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Борьба за чемпионство Ла Лиги

Эта встреча имеет важное турнирное значение не только для обоих клубов, но и для их прямого конкурента – мадридского Реала. Перед этим туром Барселона с 57 баллами сохраняет лидерство Ла Лиги. Правда, такое же количество набранных очков имеет и Реал, который идет вторым. Топ-3 замыкает как раз Атлетико, имея в своем активе лишь на один пункт меньше, чем каталонцы и мадридцы.

Интересно, что оба клуба на неделе провели свои ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Если Барселона без лишних проблем прошла Бенфику, то Атлетико остановился в противостоянии против Реала.

Обратите внимание! Следующий матч Атлетико против Барселоны станет для них 245-м очным поединком в истории. У каталонского клуба значительно лучше статистика – 110 побед против 77-ми у "матрасников". Еще в 57 встречах была зафиксирована мировая.

Последний раз Атлетико и Барселона играли между собой 25 февраля 2025-го года в рамках полуфинала Кубка Короля. Та игра закончилась результативной ничьей 4:4. Ответный матч запланирован на 2 апреля.

Прогноз Favbet

Хотя для Барселоны эта игра будет выездной, но именно на ее победу в матче стоит лучший коэффициент на Favbet – 2,26 против 3,10 на домашнюю победу Атлетико. Коэффициентом 3,65 оценивают ничью в поединке.

Фора (0) мадридского клуба – 2,30.

Обе команды должны забивать в этом матче – 1,52. А вот первый гол в поединке следует ожидать от каталонцев – 1,83. А то, что первыми счет во встрече откроют подопечные Диего Симеоне – 2,18.

Какие шансы увидеть пенальти? Будет 11-метровый – 2,80, нет – 1,40.

Кто из футболистов будет иметь самые высокие шансы забить?