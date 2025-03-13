Игра завершилась нервной серией пенальти. После противостояния главной темой для обсуждения стал скандальный гол Хулиана Альвареса с 11-метровой отметки, который был отменен.

Читайте также Реал в драматической серии пенальти обыграл Атлетико и вышел в четвертьфинал ЛЧ

Почему отменили гол Альвареса?

Хулиан Альварес отметился голом в послематчевой серии пенальти. Однако рефери аннулировал взятие ворот аргентинцем, что сыграло решающую роль в противостоянии между Атлетико и Реалом.

В УЕФА выступили с заявлением относительно отмененного гола Хулиана Альвареса в серии 11-метровых ударов, сообщает 24 канал со ссылкой на Фабрицио Романо.

Хотя контакт был минимальным, игрок коснулся мяча опорной ногой, как видим на видео. Согласно действующему правилу 14.1 ВАР должен был сообщить судье, что гол следует отменить,

– говорится в заявлении.

Также в организации заявили, что пересмотрят текущие правила. Возможно, будут внесены изменения в случаях, если игрок непреднамеренно сделал двойное касание к мячу во время исполнения пенальти.

После матча главный тренер Атлетико Диего Симеоне высказался относительно отмененного гола Хулиана Альвареса. Наставник "матрасников" не видел лишнего прикосновения к мячу от его подопечного.

Напомним, что Реал обыграл Атлетико в серии пенальти со счетом 4:2 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов-2024/2025. Теперь на "Королевский клуб" ожидает противостояние с лондонским Арсеналом.