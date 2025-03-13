Гра завершилась нервовою серією пенальті. Після протистояння головною темою для обговорення став скандальний гол Хуліана Альвареса з 11-метрової позначки, який було скасовано.

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Чому скасували гол Альвареса?

Хуліан Альварес відзначився голом у післяматчевій серії пенальті. Проте рефері анулював взяття воріт аргентинцем, що зіграло вирішальну роль у протистоянні між Атлетіко та Реалом.

В УЄФА виступили із заявою стосовного скасованого голу Хуліана Альвареса у серії 11-метрових ударів, повідомляє 24 канал із посиланням на Фабріціо Романо.

Хоча контакт був мінімальним, гравець торкнувся м'яча опорною ногою, як бачимо на відео. Згідно з чинним правилом 14.1 ВАР повинен був повідомити судді, що гол слід скасувати,

– йдеться у заяві.

Також в організації заявили, що переглянуть поточні правила. Можливо, будуть внесені зміни у випадках, якщо гравець ненавмисно зробив подвійний дотик до м'яча під час виконання пенальті.

Після матчу головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне висловився стосовно скасованого голу Хуліана Альвареса. Наставник "матрацників" не бачив зайвого дотику до м'яча від його підопічного.

Нагадаємо, що Реал обіграв Атлетіко у серії пенальті з рахунком 4:2 та вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів-2024/2025. Тепер на "Королівський клуб" очікує на протистояння із лондонським Арсеналом.