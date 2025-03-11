Лунін готовий запалити проти Атлетіко: які шанси у Реала пройти принципового суперника в ЛЧ

Український кіпер отримає шанс проявити себе в Лізі чемпіонів у дербі проти Атлетіко. У першому матчі Реал зміг створити запас завдяки мінімальній перемозі.

В Лізі чемпіонів 2024-2025 пройдуть матчі-відповіді 1/8 фіналу. У середу, 12 березня, відбудеться дербі Мадрида, в якому Атлетіко прийматиме Реал, повідомляє 24 Канал. Початок – о 22:00 за київським часом.

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Другий акт супербитви

Перша гра на "Сантьяго Бернабеу" подарувала напружену розв'язку з трьома голами-красенями. У першому таймі точними ударами обмінялись Родріго та Альварес, а переможний для "бланкос" гол після перерви оформив Діас.

Тепер же доля путівки у чвертьфінал визначиться на "Ванда Метрополітано". Атлетіко та Реал в середині 10-х часто бились один з одним у Лізі чемпіонів, навіть у фіналах. Проте переможцем завжди виходив Реал.

Зараз же команди ще і б'ються за чемпіонство у Ла Лізі разом із Барселоною. Атлетіко йде третім, в одному балі позаду Барси та Реала. Правда, у каталонців ще є гра в запасі.

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Що ж стосується дуелі команд в Лізі чемпіонів, то тут фаворитом на вихід у чвертьфінал є Реал. Коефіцієнт на підсумковий успіх команди Карло Анчелотті становить 1,30, тоді як "матрацників" – 3,70. При цьому в конкретному матчі шанси Атлетіко вищі:

перемога Атлетіко – 2,58

нічия – 3,60

перемога Реала – 2,70

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Ймовірність серії пенальті дорівнює 8,60. Крім того, експерти очікують на результативну зустріч на "Ванда Метрополітано". На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 1,68, тоді як на ТМ2,5 – 2,20.

Є висока ймовірність того, що у мадридському дербі в ЛЧ зіграє Андрій Лунін, адже Тібо Куртуа не повністю відновився від травми. Коефіцієнт на те, що українець збереже ворота "на замку", становить 4,05.