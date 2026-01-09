Реал вибив Атлетіко та вийшов у фінал Суперкубка Іспанії

У четвер, 8 січня, відбувся другий півфінал Суперкубка Іспанії, у якому Атлетіко зустрічалось із Реалом. Мадридське дербі закінчилось на користь "вершкових".

Андрій Лунін прогнозовано залишився на лаві запасних Реала, який дуже швидко повів у рахунку. Вже на 2-й хвилині Вальверде вивів "Королівський клуб" уперед 0:1, повідомляє 24 Канал.

Як закінчився півфінал Атлетіко – Реал?

На перерву команди пішли за мінімальної переваги у рахунку номінальних гостей 0:1.

Після відпочинку команди швидко обмінялись голами. Спершу на 55-й хвилині Родріго красивим ударом подвоїв перевагу "вершкових". Бразилець продовжує доводити Хабі Алонсо, що той помилявся, коли хотів списати його з рахунків та викинути із команди.

Лише через три хвилини Атлетіко скоротило відставання до мінімуму завдяки голу Сьорлота 1:2.

Матрацники" були дуже близькі до того, аби зрівняти рахунок на табло. Чого тільки вартували моменти Льоренте із гри та після розіграшу кутового. Лічених сантиметрів не вистачило футболісту, аби вразити ворота Куртуа.

Реал же ж повністю віддав перевагу супернику наприкінці поєдинку. Але забити господарям матчу не вдалось.

Реал став другим фіналістом Суперкубка Іспанії.

Атлетіко – Реал 1:2

Голи: Сьорлот, 58 – Вальверде, 2, Родріго, 55

Відеоогляд півфіналу Суперкубка Іспанії Атлетіко – Реал

Фінал турніру відбудеться у неділю, 11 січня. У вирішальному матчі Реал зіграє проти Барселони, яка у півфінальному поєдинку розгромила Атлетік Більбао 5:0. Початок зустрічі – о 21:00 (за київським часом).

