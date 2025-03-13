Реал у драматичній серії пенальті обіграв Атлетіко та вийшов у чвертьфінал ЛЧ

Переможець центрального матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів визначився у серії післяматчевих пенальті. У футбольній лотереї фортуна посміхнулася "королівському клубі".

Атлетіко – Реал 1:0 (2:4 по пенальті)

Гол: Галлахер, 1.

В Лізі чемпіонів цього тижня пройшли матчі-відповіді 1/8 фіналу сезону 2024-2025. Головним матчем середи, 12 березня, було мадридське дербі між Атлетіко та Реалом, повідомляє 24 Канал.

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Різкий старт від Атлетіко

Жереб звів принципових опонентів вже на ранній стадії турніру. Атлетіко більш впевнено провів основну стадію турніру, але Реал показав неймовірну гру проти Манчестер Сіті, двічі перегравши команду Гвардіоли.

Крім того, у першому матчі проти Атлетіко "бланкос" вдалось здобути перемогу 2:1, хоча номінальні гості бились майже на рівних. Саме тому підопічні Сімеоне мали великі надії на камбек на рідній "Ванда Метрополітано".

І вже з першої хвилини план аргентинського коуча спрацював. На 29-ій секунді Де Пауль підправив простріл з флангу на Галлахера і той впритул розстріляв ворота Куртуа.

В подальшому Атлетіко віддав Реалу м'яч, але не підпускав близько до своїх воріт. Дальні удари були не надто небезпечні, а навіси в основному вигравали гравці господарів.

Після перерви "матрацники" дещо вирівняли гру, проте до суттєвої переваги однієї з команд справа не дійшла. Реал мав суперможливість вирвати перемогу в основний час.

Мбаппе заробив пенальті на дриблінгу, але удар Вінісіуса з "позначки" був вище воріт. Як підсумок, матч перейшов у екстратайми. Втім, у додатковий час жодна з команд не досягла успіху.

Все вирішилося у серії пенальті. У "матрацників" свої спроби не реалізували Альварес та Льоренте. У "вершкових" схибив Васкес. Проте вирішальний удар був за "королівським клубом". Антоніо Рюдігор переграв Яна Облака та вивів Реал у чвертьфінал Ліги чемпіонів.