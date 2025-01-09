Історичний рекорд і повна гендерна рівність: скільки зароблять тенісисти на Australian Open-2025
У Мельбурні за лічені дні розпочнеться перший тенісний "мейджор" 2025 року. Організатори Відкритого чемпіонату Австралії оголосили призовий фонд.
Він стане рекордним в історії цього турніру. Загальна сума призових зросла на 11,5% порівняно з попереднім сезоном, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний сайт Australian Open.
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Солідні гонорари
Призовий фонд сягне показника у 96,5 мільйона австралійських доларів (понад 59,8 мільйона доларів США). Найбільшу суму отримають переможці одиночних турнірів.
На турнірі вже традиційно буде зберігатися гендерна рівність. Тож тенісисти чоловічих і жіночих розрядів отримають однакові гонорари.
Призові Australian Open-2025 для одиночних турнірів
- Переможці — 3,5 мільйона доларів
- Фіналісти – 1,9
- Півфіналісти – 1,1
- Чвертьфіналісти – 665 тисяч
- 1/8 фіналу – 420
- 1/16 фіналу – 290
- 1/32 фіналу – 200
- 1/64 фіналу – 132
Australian Open-2025: сума призових для парних турнірів
- Переможці – 810 тисяч доларів (на двох)
- Фіналісти – 440
- Півфіналісти – 250
- Чвертьфіналісти – 142
- 1/8 фіналу – 82
- 1/16 фіналу – 58
- 1/32 фіналу – 40
Важливо. Усі суми наведені в австралійських доларах.
Зазначимо, що Україну в одиночному розряді на Australian Open-2025 представлятимуть шість тенісисток, які вже дізналися своїх суперниць. Натомість уперше за 19 років не зіграє жоден український гравець у чоловічому турнірі. Змагання основної сітки на Відкритому чемпіонаті Австралії триватимуть з 12 по 26 січня.