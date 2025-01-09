Історичний рекорд і повна гендерна рівність: скільки зароблять тенісисти на Australian Open-2025

9 січня 2025, 16:32
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Автор: Денис Іваненко

У Мельбурні за лічені дні розпочнеться перший тенісний "мейджор" 2025 року. Організатори Відкритого чемпіонату Австралії оголосили призовий фонд.

Він стане рекордним в історії цього турніру. Загальна сума призових зросла на 11,5% порівняно з попереднім сезоном, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний сайт Australian Open.

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Солідні гонорари

Призовий фонд сягне показника у 96,5 мільйона австралійських доларів (понад 59,8 мільйона доларів США). Найбільшу суму отримають переможці одиночних турнірів.

На турнірі вже традиційно буде зберігатися гендерна рівність. Тож тенісисти чоловічих і жіночих розрядів отримають однакові гонорари.

Призові Australian Open-2025 для одиночних турнірів

  • Переможці — 3,5 мільйона доларів
  • Фіналісти – 1,9
  • Півфіналісти – 1,1
  • Чвертьфіналісти – 665 тисяч
  • 1/8 фіналу – 420
  • 1/16 фіналу – 290
  • 1/32 фіналу – 200
  • 1/64 фіналу – 132

Australian Open-2025: сума призових для парних турнірів

  • Переможці – 810 тисяч доларів (на двох)
  • Фіналісти – 440
  • Півфіналісти – 250
  • Чвертьфіналісти – 142
  • 1/8 фіналу – 82
  • 1/16 фіналу – 58
  • 1/32 фіналу – 40

Важливо. Усі суми наведені в австралійських доларах.

Зазначимо, що Україну в одиночному розряді на Australian Open-2025 представлятимуть шість тенісисток, які вже дізналися своїх суперниць. Натомість уперше за 19 років не зіграє жоден український гравець у чоловічому турнірі. Змагання основної сітки на Відкритому чемпіонаті Австралії триватимуть з 12 по 26 січня.