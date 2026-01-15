Завершилася кваліфікація Australian Open-2026: хто представить Україну на престижному турнірі

У четвер, 15 січня, відбулися матчі фінальної стадії відбору на Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу. За путівку до основної сітки боролися три представниці України.

Свої поєдинки проводили Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна та Дар'я Снігур, які до цього пройшли по двох суперниць у кваліфікації. Двоє з них врешті-решт змогли тріумфувати й у фінальному раунді, інформує 24 Канал.

Читайте також "Чому досі говорить про війну": українська тенісистка не стрималася на запитанні журналістки

Як українки зіграли у фіналі кваліфікації AO-2026?

Юлія перемогла болгарську тенісистку Вікторію Томову (WTA: 128) з рахунком 7:6, 6:2. Вона втретє у своїй кар'єрі зіграє в основній сітці австралійського "мейджора".

Також туди кваліфікувалася й Калініна. Уродженка Нової Каховки обіграла польську тенісистку Маю Хвалінську (WTA: 145) – 5:7, 6:2, 6:1 та вп’яте виступить в основному раунді Australian Open.

На жаль, повторити успіх своїх землячок не вдалося Снігур. Вона у трьох сетах програла "нейтральній" Олександрі Саснович (WTA:102) з рахунком 2:6, 6:0, 2:6.

Хто представить Україну на турнірі?

Таким чином Україна матиме представництво з шістьох тенісисток в одиночному розряді на Australian Open-2026. Пряму путівку туди за рейтингом отримали Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська й Олександра Олійникова.

Вони вже навіть знають своїх перших суперниць. Найскладніша опонентка дісталася Олійниковій, якій протистоятиме дев'ята ракетка світового рейтингу.

Еліна Світоліна – Крістіна Букша

Марта Костюк – Ельза Жакмо

Даяна Ястремська – Єлена-Габріела Русе

Олександра Олійникова – Медісон Кіз.

Зазначимо, що матчі основної сітки Australian Open-2026 розпочнуться у ніч на 18 січня. Точний розклад буде відомий дещо пізніше.

Як виступали українки на Australian Open-2025?

На турнірі 2025 року також в основній сітці зіграли шість українських тенісисток.

Найкраще попередній "мейджор" в Австралії провела Світоліна. Вона пробилася до чвертьфіналу, де поступилася майбутній переможниці Медісон Кіз.

Також непогано виступили Костюк і Ястремська, які здолали по двох суперниці, але вилетіли в 1/16 фіналу.

Нагадаємо, що до Відкритого чемпіонату Австралії в чудовій формі підходять лідерки українського тенісу. Світоліна напередодні здобула свій 19-й титул у кар'єрі, а Костюк пробилася до фіналу на турнірі у Брисбені, де поступилася першій ракетці світу Арині Сабалєнко.