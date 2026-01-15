Завершилась квалификация Australian Open-2026: кто представит Украину на престижном турнире

В четверг, 15 января, состоялись матчи финальной стадии отбора на Открытый чемпионат Австралии по теннису. За путевку в основную сетку боролись три представительницы Украины.

Свои поединки проводили Юлия Стародубцева, Ангелина Калинина и Дарья Снигур, которые до этого прошли по две соперницы в квалификации. Двое из них в конце концов смогли победить и в финальном раунде, информирует 24 Канал.

Читайте также "Почему до сих пор говорит о войне": украинская теннисистка не сдержалась на вопросе журналистки

Как украинки сыграли в финале квалификации AO-2026?

Юлия победила болгарскую теннисистку Викторию Томову (WTA: 128) со счетом 7:6, 6:2. Она в третий раз в своей карьере сыграет в основной сетке австралийского "мэйджора".

Также туда квалифицировалась и Калинина. Уроженка Новой Каховки обыграла польскую теннисистку Маю Хвалинскую (WTA: 145) – 5:7, 6:2, 6:1 и в пятый раз выступит в основном раунде Australian Open.

К сожалению, повторить успех своих землячек не удалось Снигур. Она в трех сетах проиграла "нейтральной" Александре Саснович (WTA:102) со счетом 2:6, 6:0, 2:6.

Кто представит Украину на турнире?

Таким образом Украина будет иметь представительство из шести теннисисток в одиночном разряде на Australian Open-2026. Прямую путевку туда по рейтингу получили Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Александра Олейникова.

Они уже даже знают своих первых соперниц. Самая сложная оппонентка досталась Олейниковой, которой будет противостоять девятая ракетка мирового рейтинга.

Элина Свитолина – Кристина Букша

Марта Костюк – Эльза Жакмо

Даяна Ястремская – Елена-Габриэла Русе

Александра Олейникова – Мэдисон Киз.

Отметим, что матчи основной сетки Australian Open-2026 начнутся в ночь на 18 января. Точное расписание будет известно несколько позже.

Как выступали украинки на Australian Open-2025?

На турнире 2025 года также в основной сетке сыграли шесть украинских теннисисток.

Лучше всего предыдущий "мэйджор" в Австралии провела Свитолина. Она пробилась в четвертьфинал, где уступила будущей победительнице Мэдисон Киз.

Также неплохо выступили Костюк и Ястремская, которые одолели по две соперницы, но вылетели в 1/16 финала.

Напомним, что к Открытому чемпионату Австралии в великолепной форме подходят лидеры украинского тенниса. Свитолина накануне завоевала свой 19-й титул в карьере, а Костюк пробилась в финал на турнире в Брисбене, где уступила первой ракетке мира Арине Соболенко.