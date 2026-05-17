Маркес стартував у заїзді з третьої позиції, яку здобув у кваліфікації. Лідерство з перших кіл захопив інший іспанський гонщик Педро Акоста, який активно нарощував темп, тоді як за його спиною точилася щільна боротьба, близька до зіткнень, повідомляє Reuters.

Що сталося під час змагань MotoGP?

Маркес спочатку втратив темп і опустився на п'яте місце, але згодом зміг повернути собі позицію в топ-3. На екваторі дистанції Акоста, Рауль Фернандес та Алекс Маркес йшли щільною групою, готуючись до вирішальної битви за подіум.

На 12-му колі ситуація на трасі стала критичною. На прямій перед 10-м поворотом у мотоцикла KTM лідируючого Акости раптово заглух двигун. Маркес, який їхав на високій швидкості позаду, спробував уникнути зіткнення, але зачепив суперника і вилетів із траси.

Мотоцикл Маркеса кілька разів перекинувся в повітрі й повністю розпався на частини. Відірване переднє колесо його байка влучило в італійського пілота Фабіо Ді Джаннантоніо. Акоста через цей інцидент отримав прокол заднього колеса й зміг повернутися в бокси лише з допомогою. Через аварію організатори одразу зупинили гонку, піднявши червоні прапори.

Який стан у постраждалих?

Попри жахливий вигляд аварії, Маркес уникнув важких травм. Він перебував у свідомості та самостійно залишив трасу, після чого медики на кареті швидкої допомоги доправили його до лікарні для ретельного обстеження.

Після евакуації уламків та очищення треку організатори оголосили рестарт гонки. Пілотам залишалося подолати ще 13 кіл.

Як пише aljazeera, італієць Фабіо Ді Джаннантоніо, який виграв заїзд після рестарту і сам постраждав від уламків мотоцикла Алекса, присвятив йому свої перші слова на фініші.

Сьогодні був непростий день для всіх. Я дуже сподіваюся, що з Алексом усе гаразд. Нам дійсно пощастило. Ми знаємо, що наш спорт дивовижний, ми намагаємося дарувати неймовірне шоу, але ми також люди й перебуваємо в небезпеці. Тому я щиро сподіваюся, що всі в безпеці,

– сказав він.

Старший брат Алекса, зірковий гонщик Марк Маркес, пропускав цей етап через перелом стопи, отриманий на попередніх вихідних у Франції.