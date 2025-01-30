У США підтвердили, що на борту літака, який розбився у Вашингтоні, були фігуристи

Увечері 29 січня у Вашингтоні зіткнулися літак American Airlines і гелікоптер армії США Black Hawk. Згодом з'явилася інформація, що на борту літака, який впав, були представники фігурного катання із Росії.

Її підтвердила офіційно Федерація фігурного катання США, повідомляє 24 Канал із посиланням на NBC News. На борту літака, що розбився, точно знаходилося кілька фігуристів, проте точна їх кількість ще уточнюється.

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Що відомо про авіакатастрофу

Літак і гелікоптер зіткнулися поблизу національного аеропорту Рональда Рейгана у Вашингтоні. Літак розламався на дві частини та впав у воду на глибину.

За попередніми даними, на його борту перебувало 14 спортсменів. Це діти російських емігрантів, які повертались із чемпіонату США по фігурному катанню, що тривав з 20 по 26 січня.

Ми спустошені цією невимовною трагедією та міцно тримаємо сім’ї жертв у наших серцях,

– йдеться у повідомленні ФФК.

Зазначимо, що серед жертв, ймовірно, були й чемпіони світу по фігурному катанні у парах Євгенія Шишкова та Вадім Наумов.