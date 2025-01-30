Відомі імена 11 фігуристів та тренерів, які були на літаку під час авіакатастрофи у США

У ніч на 30 січня у США відбулася жахлива авіакатастрофа. На борту пасажирського літака знаходилися 60 пасажирів та чотири члени екіпажу.

Наразі підтверджено перебування на літаку Bombardier CRJ700 11 спортсменів та їх тренерів. Імена представників фігурного катання оприлюднило видання Channel2 NOW, пише 24 Канал.

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Хто з фігуристів був на борту літака

Група фігуристів разом з тренерами та рідними поверталися з чемпіонату США з фігурного катання. Наразі відомі 11 прізвищ представників фігурного катання, які перебули на борту авіалайнера: Спенсер Лейн, Джинна Хан, Франко Апарісіо, Еверлі та Алідія Лівінгстон, Шон Кей, Анджела Янг, Едвард Чжоу, Вадим Наумов, Євгенія Шишкова та Інна Волянська.

Зазначимо, що у списку присутні колишні росіяни Вадим Наумов, Євгенія Шишкова та Інна Волянська. Чемпіони світу з парного катання Наумов та Шишкова наприкінці 1990-х емігрували до США. В Америці подружжя тренували молодих фігуристів.

Інна Волянська під час спортивної кар'єри у парі з Валерієм Спиридоновим виступала за Радянський Союз. Після завершення активних виступів вона теж переїхала до США, де працювала тренером.

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