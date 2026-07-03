Єгипет вирвав перемогу в драматичній серії пенальті та вийшов в 1/8 чемпіонату світу

Єгипет і Австралія видали напружений матч плей-оф чемпіонату світу-2026. Переможця довелося визначати в серії пенальті, де міцнішими нервами виявилися єгиптяни.

Поєдинок тримав у напрузі від перших хвилин і до фінального удару з "позначки". Обидві команди мали достатньо шансів, але долю зустрічі вирішила післяматчева лотерея, повідомляє 24 Канал.

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Австралія – Єгипет 1:1 (2:4 пен.)

Голи: Хані, 55 (автогол) – Ашур, 13

Перший небезпечний момент створила Австралія. Вольпато наважився на потужний удар здалеку, але м'яч влучив у поперечину.

Єгиптяни швидко покарали суперника за змарновану нагоду. На 13-й хвилині Ашур вдало відгукнувся на навісну передачу та головою переправив м'яч у сітку, не залишивши шансів воротарю.

Після забитого гола африканська команда заволоділа ініціативою, більше контролювала м'яч і не дозволяла австралійцям регулярно загрожувати своїм воротам.

Одразу після перерви Єгипет міг подвоїти перевагу. Мармуш вискочив сам на сам із голкіпером, однак не влучив у площину воріт.

Втім, на 55-й хвилині Австралія несподівано зрівняла рахунок. Після подачі зі стандарту Хані зрізав м'яч у власні ворота, записавши на свій рахунок уже другий автогол на цьому Мундіалі.

Огляд матчу Австралія – Єгипет: дивіться відео від Megogo

Драма в овертаймах і щасливий фінал для Єгипту

Після забитого м'яча Австралія заграла впевненіше, хоча справді небезпечних моментів біля обох воріт було небагато.

Найгарячіше стало вже у компенсований час. Спершу після навісу Мохаммеда Салаха Рабія пробивав головою, однак воротар Австралії здійснив фантастичний сейв. За кілька хвилин Хассан цілив у дальній кут, але захисник в останній момент заблокував удар.

Основного часу для визначення переможця не вистачило. Уже в екстратаймах Салах знову був у центрі уваги, проте його удар пройшов над поперечиною. Капітан Єгипту до останнього шукав шанс принести перемогу своїй команді, але гра закономірно перейшла в серію пенальті.

У післяматчевій серії одинадцятиметрових точніше діяли футболісти Єгипту. Вони реалізували всі свої спроби, тоді як австралійці двічі не забили. Саме "фараони" святкували перемогу та оформили путівку до наступного раунду чемпіонату світу-2026. В 1/8 єгиптяни зіграють з переможцем матчу Аргентина – Кабо-Верде.