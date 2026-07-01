Під час Мундіалю у США, Канаді та Мексиці ми побачили першу червону картку за розмови з прикритим рукою ротом. 24 Канал розповідає, якою була перша червона в історії усіх ЧС та про складний життєвий шлях її автора.

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Як і хто отримав першу червону картку на ЧС?

Епізод із вилученням стався у матчі-відкритті ЧС-1974 ФРН – Чилі. Тоді турнір проходив на території Федеративної Республіки Німеччина, а також Західного Берліну, куди з демократичного світу можна було дістатись лише літаком.

Саме на берлінському Олімпіаштадіоні усе й відбулось. Станом на середину другого тайму господарі поля вели із рахунком 1:0 завдяки голу від Пауля Брайтнера.

Ігрове становище чилійців погіршилось, коли нападник команди Карлос Касзелі не стримав емоцій у боротьбі з Берті Фогтсом і закінчив матч після грубого удару по ногах легенди Боруссії Менхенгладбах.

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У підсумку, матч закінчився мінімальною перемогою німців – 1:0.

Які обставини супроводжували матч?

Група 1 на тому турнірі складалась з Австралії, Чилі, НДР та ФРН. Три з чотирьох команд квартету відповідали трендам тогочасного політичного життя.

Річ у тім, що для двох німецьких колективів цей турнір був принциповим з огляду на боротьбу між західною та східною системами. У третьому турі збірна НДР, яка вперше і востаннє грала на Мундіалях, мала дебютувати на західнонімецьких полях.

Протягом кількох місяців перед початком турніру шпигуни з німецьких футбольних відвідували міжнародні матчі команд з обох країн, до ФРН збірна НДР приїхала під пильним наглядом "Штазі", а представники спецслужб Східної Німеччини давали постійні вказівки гравцям щодо поведінки.

Той матч завершився перемогою НДР – 1:0, яка вивела ці збірні до другого групового раунду, залишивши Чилі за бортом. У Карлоса Касзелі та його партнерів на батьківщині уже 10 місяців функціонував диктаторський режим. Одним з його яскравих супротивників був вилучений у першому матчі ЧС нападник.

Хто такий Карлос Касзелі?

На момент Мундіалю Карлосу лише 23 роки. У своїй країні він зірка. Цьому сильно посприяли два чемпіонства Чилі із Коло-Коло та вихід у фінал Копа Лібертадорес-1973, де Касзелі був найкращим форвардом турніру.

Але на Мундіаль молодий нападник їде у ролі футболіста Леванте, клубу, який вилетів до іспанської Сегунди Б за підсумками сезону 1973/74.

Це зумовлено тим, що у вересні 1973 року Чилі пережила державний переворот. Замість соціаліста Сальвадора Альєнде до влади прийшов військовий, генерал Августо Піночет і майже на два десятиліття встановив у країні жорстку диктатуру.

Розуміючи усю небезпеку, Касзелі наприкінці вересня 73-го покидає рідну країну. Звісно, що варіантів для хороших трансферів в Європу було обмаль.

Чому Касзелі відкрито протистояв диктатору і як постраждав?

Карлос дотримувався лівих поглядів. Вперше це проявилось саме на німецькому чемпіонаті світу. Команду відвідував Аугусто Піночет, якому Касзелі не потиснув руку.

Коли генерал побачив червону краватку у Касзелі, символ лівих і комуністів, сказав: "Я зріжу тобі цю краватку". Футболіст відповів, що у нього дома їх багато, а диктатор зазначив, що може зрізати усі краватки.

Августо Піночет (у центрі) в оточені ад'ютантів. 1973 рік / Фото з відкритих джерел

Після цього мати спортсмена, Ольга Гаррідо, була затримана та піддана тортурам чилійською таємною поліцією DINA. У 2000-х, уже після повалення режиму Піночета, комісія з тортур опублікує дані про 38000 – 40000 випадків ув’язнень і знущань з людей людьми з політичних мотивів.

Як склалась кар’єра Касзелі після цього і чому він повернувся додому?

Чилійська команда не вийшла до наступного етапу змагань на ЧС-1974, пропустивши вперед дві німецькі збірні, а нападник ще на рік повернувся у третій за рангом дивізіон чемпіонату Іспанії.

Проте, уже за рік Касзелі отримав можливість повернутись на високий рівень – його підписав стабільний учасник єврокубків Еспаньйол. Період в іспанській еліті для Карлоса тривав три роки, а він за цей час зумів забити 20 голів. Далі було неочікуване повернення додому, детально описане у виданні dalealbo.cl.

Влітку 1978-го футболіст разом із дружиною Марі перебували у Барселоні, коли їм несподівано задзвонив керівник Коло-Коло Густаво Паласьйос, який зумів домовитись про перемовини в одному з каталонських готелів. Він мені каже: Коло-Коло нічого не вигравав з 1973 року, все дуже погано, дуже складно, і ми сподіваємося, що ти приїдеш”. А я відповідаю: "Де треба підписати?". Того дня моя дружина майже мене вбила. Потім у мене були дуже добрі стосунки з Паласьйосом і віцепрезидентом клубу Луїсом Альберто Сім'яном,

– пригадував Карлос.

У рідному клубі Касзелі провів сім наступних сезонів, виграв три чемпіонати, три Кубки та тричі був найкращим бомбардиром місцевої ліги.

Коли градус напруги між ним та керівництвом країни посилювався – Карлоса не брали у збірну. Щоправда, це не завадило Чилі виграти "срібло" Копа Америка-1979, де Касзелі був найкращим гравцем турніру.

Став символом демократизації Чилі та досі залишається активним

У 1988-му нападник уже не грав на професійному рівні, а влада Піночета тріщала по швах.

Фактично, "останнім цвяхом у домовину" влади генерала став загальнонаціональний референдум 5 жовтня 1988 року, де понад половина країни висловила недовіру диктатору.

Касзелі та Ольга Гаррідо були активними учасниками агітації проти воєнної хунти. У 2012 колишній футболіст зіграв епізодичну роль у фільмі "Ні", який описує події повалення влади Піночета.

Карлос Касзелі у 2026 році / Фото: encancha.cl

Нещодавно, у червні, майже 76-річний Касзелі розкритикував проведення ЧС-2026.

Сьогодні футбол – це гроші і футбол. Турнір став шоу для бізнесу. Квитки коштують шалені гроші, звичайні люди не можуть потрапити. FIFA і підприємці все перетворили на маркетинг… Справжній футбол почнеться тільки коли гратимуть великі команди,

– сказав Касзелі для Uchile TV.

Зазначимо, що чилійська збірна пропускає ЧС-2026, як і два попередні турніри.