Уже у матчі-відкритті ЧС-2026 на полях Північної Америки почала писатись нова сучасна історія – Мексика та ПАР заробили три червоні вперше у дебютах Мундіалів. Про те, хто раніше за усіх інших отримав картку на ЧС розповідає 24 Канал.
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Коли з’явились картки?
До 1970-го таке явище як попередження чи видалення у світовому футболі практично не існувало. Річ у тім, що тривалий час суддя у полі міг відправити спортсмена з поля за грубу гру, але робив це усно.
У чвертьфіналі ЧС-1966 зустрілись аргентинці і господарі змагань англійці. Під час поєдинку німецький арбітр Рудольф Крайтлян не зумів пояснити капітану аргентинців Антоніо Раттіну, що тому більше не місце на полі.У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
Склалась комічна ситуація, коли тлумачити спортсмену рішення головного довелось англійському рефері Кену Астону. Саме він пізніше й запропонував ввести жовті картки як попередження, а червоні – для вилучення з поля.
Додамо, що імовірно, німецький арбітр згодом пожалкував про власне рішення. У меншості Аргентина поступилась 0:1, а єдиний м’яч забив форвард Джефф Герст.
У фіналі він стане автором відразу трьох голів у ворота Німеччини, подарує Англії єдине наразі чемпіонство, а один із його м’ячів в овертаймі і досі залишається у топі найскандальніших голів в історії футболу.
Англійці радіють голу-фантому Джеффа Герста у ворота Німеччини / Фото: FIFA.com
Хто отримав перше попередження в історії ЧС?
У період між чемпіонатами світу реформа йшла дуже повільно, а у самій Англії повноцінно запрацювала взагалі після 1976 року. Однак у міжнародному футболі такий спосіб оповіщення запрацював там, де відбулась перша гра цьогорічного Мундіаля – у Мексиці, на стадіоні Ацтека. Саме ця арена прийняла стартовий матч ЧС-1970.
Честь відкривати головні змагання у футболі випала господарям та збірній СРСР, у стартовому складі якої були кияни Анатолій Бишовець, Володимир Мунтян та Віктор Серебрянников.
В опорній зоні з Мунтяном діяв 23-річний футболіст Динамо (Тбілісі) Кахі Асатіані. На 31 хвилині матчу він здійснив дрібний фол у центрі поля, але цього виявилось достатньо для того, щоб суддя показав першу жовту картку в історії ЧС.
Перша жовта картка в історії чемпіонатів світу з футболу: дивіться відео
До речі, червоних на тих змаганнях не було їх довелось чекати чотири до Мундіалю-1974, у ФРН та Західному Берліні.
Як далі склалась кар’єра Асатіані?
ЧС 1970-го став для талановитого грузина єдиним у кар’єрі, адже дві наступні світові першості радянська збірна пропустила. Грузинський футболіст отримав свій зоряний час уже у поєдинку другого туру, коли СРСР здолав Бельгію – 4:1. Асатіані забив, коли його команда повела з рахунком 2:0.
З групи радянська команда вийшла, здолавши Сальвадор у третьому турі 2:0. Проте, вже у чвертьфіналі, тоді ця стадія була першим раундом плей-оф, програла Уругваю – 0:1.
Після турніру Асатіані провів на міжнародному рівні лише два матчі. Річ у тім, що наступного року він отримав травму уже на початку гри внутрішнього чемпіонату проти Арарата (Єреван).
Півзахиснику довелось пропустити майже увесь чемпіонат 71-го, а після повернення він уже не вийшов на колишній рівень. Кар’єру закінчив у віці 28 років.
Як склалось життя після футболу?
Доволі трагічно. У 80-х Асатіані був відомий роботою у структурі рідного Динамо. Протягом 87-го навіть обіймав посаду головного тренера першої команди столичного для Грузинської республіки клубу.
Однак, його життя обірвалось доволі рано, пізньої осені 2002-го за трохи більше ніж місяць до 56-го дня народження. У той час донька відомого футболіста, Макі Асатіані, робила успішну кар’єру дизайнера.
У момент загибелі, 20 листопада, Кахі очікував водія у власному авто. Той саме відійшов, щоб віднести знайомим запрошення на показ мод. Коли повернувся – знайшов колишнього футболіста застреленим. У нього випустили 9 набоїв.
"Мафія вбила футболіста", "Добре організоване вбивство", "У Тбілісі вибито одного з найвідоміших футболістів в історії грузинського спорту" – писали різні видання 21 та 22 листопада 2002 року.
Майже 23 роки по тому ця справа й досі залишається не розкритою. У самій Грузії подію часто пов’язують з причетністю до керування однією з місцевих авіакомпаній, що є доволі великим бізнесом.
Успішно грав проти киян
Залишається у біографії Асатіані ще один цікавий факт. Наприкінці сезону 1966-го, а чемпіонат СРСР проводився по системі весна/осінь, у Тбілісі приїхав переможець ліги – київське Динамо.
Для 19-річного Асатіані це був дебютний сезон у дорослому футбол та перший матч проти клубу зі столиці України. Він відіграв повний поєдинок, у якому відзначився голом на 39-й хвилині. Господарі змагань виграли з рахунком 3:1, Кахі за найближчі три сезони відіграє проти "біло-синіх" із Києва лише один матч.
Динамо (Тбілісі) зразка 1967 року. Асатіані стоїть третім справа / Фото: fcdinamo.ge
Не відомо, чи втручалось керівництво міліції та радянських органів держбезпеки у тренерські установки, однак щоразу Асатіані залишався поза заявкою на матч, хоч і був стабільним основним гравцем рідної команди.
Два поєдинки за чемпіонат СРСР проти Динамо із Києва Кахі Асатіані вдалось зіграти лише у проривному 1970-му та у 1973-му.