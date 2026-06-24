У 2026-му Мундіаль проходить у розширеному вигляді та окрім усіх новацій має зміни в регламенті, які дозволяють більшості учасників до останнього сподіватись на прохід у плей-оф – вісім місць для третіх команд. Про тих, хто уже точно не вийде в 1/16 фіналу розповідає 24 Канал.

Дивіться також Турнірна таблиця чемпіонату світу з футболу-2026

Що відомо про шлях збірних, які вилетіли з ЧС-2026?

П'ять колективів мають дуже різну історію та футбольний контекст. Більшість із них об'єднує лише відсутність результату на полях Північної Америки.

Гаїті

Найкращий результат в історії ЧС: груповий етап в 1974 році

Гаїтянці очікували на повернення своєї команди найдовше з усіх учасників турніру у США, Канаді та Мексиці – 52 роки. Першу сходинку з ними поділяє ДР Конго, але представники Африки ще можуть вийти у плей-оф.

З тієї заявки збірної Гаїті, яка брала участь у ЧС-1974 до наших днів дожили семеро футболістів із 23-х.

Ця збірна є єдиною у списку, де немає жодного представника національного чемпіонату, а сам футбол перебуває там на далеко не провідному місті.

Річ у тім, що країна, чия збірна представляє зону КОНКАКАФ, має складну історію, її національна команда не грає вдома з 2021 року, а чинний головний тренер жодного разу там не був.

Футболісти Гаїті радіють виходу на ЧС-2026: дивіться відео

HAITI ARE INTO THEIR FIRST WORLD CUP IN HALF A CENTURY ️ pic.twitter.com/GozOLqXUBb — CBS Sports Golazo ️ (@CBSSportsGolazo) November 19, 2025

Після остаточного здобуття незалежності у 1933 році, коли завершилась американська окупація, на Гаїті укріплювались різні політичні режими – переважно диктаторські.

Спочатку країна сильно постраждала від сусідньої Домініканської Республіки, війська якої у 1937-му влаштували різанину на прикордонні. Тоді загинули тисячі гаїтян.

Після 20 років нестабільності уже у самому Гаїті викристалізувався режим Франсуа Дювальє, він тривав десятками років та продовжився його нащадками. Це стало причиною того, що у 2010-му відносно демократична у той час країна була й так дуже бідною у той час, коли її сколихнув страшний землетрус.

За даними британського ресурсу dec.org.uk, тоді загинуло приблизно 220 тисяч осіб і ще понад 300 тисяч зазнали поранень. Це посилило політичну нестабільність. У 2021-му в Гаїті вбили президента Жовенеля Моїза й відтоді переважну частину країни контролюють банди.

Попри усю ситуацію, певна надія на світле майбутнє усе ж є. У Гаїті триває національний чемпіонат, який в елітному дивізіоні налічує одразу 22 клуби, повідомляє SofaScore.

Беруть участь гаїтянські клуби й у турнірах КОНКАКАФ, де зазвичай вилітають на ранніх стадіях. Переважна частина їх домашніх матчів відбувається у колись ворожій Домініканській Республіці.

Туреччина

Найкращий результат в історії ЧС: "бронза" у 2002 році

Збірна Туреччини підходила турніру з абсолютно іншим контекстом. Якщо Гаїті подібне до України у відсутності матчів на батьківщині, то у Туреччині шукали золоте покоління.

Збірна Вінченцо Монтелли приємно здивувала на Євро-2024, де дійшла до чвертьфіналу вперше за 16 років. Згодом турки виграли свою групу у дивізіоні B Ліги Націй, а у відборі до ЧС поступились місцем лише Іспанії.

Навесні цього року команда Монтелли взяла участь у плей-оф відбору. Там турки здолали Косово та Румунію в останньому матчі Мірчі Луческу. Вихід на ЧС-2026 став першою кваліфікацією з 2002 року, коли турецька збірна сенсаційно завоювала бронзові нагороди.

Вдалі виступи протягом кількох років, передчуття першої за тривалий час поїздки на Мундіаль та наявність зірок калібру Арди Гюлера та Кенана Їлдиза породила небувалі очікування.

Наприклад, колишній журналіст видання Hürriyet USA Ахмед Тургут, який зараз веде власний подкаст, в інтерв’ю для Mirror дещо переоцінив силу власної збірної.

Це має бути найкраща команда з 2002 року, бо ми ніколи не мали стільки молодих зірок, які виросли разом,

– говорив журналіст.

У стартових двох турах потомки османів програли обидві зустрічі й не зуміли забити при наявності 62 ударів. Зіркою інтернету після такого став розгніваний учасник турецької студії.

Емоції журналіста Гьокхана Дінча після матчу Туреччина – Парагвай: дивіться відео

Es increible como uno entiende 0 turco pero sabes perfectamente lo que esta diciendo pic.twitter.com/SrnhioLhI5 — ElBuni (@therealbuni) June 20, 2026

Про відставку головного тренера збірної поки не повідомлялось.

Туніс

Найкращий результат в історії ЧС: груповий етап у 1978, 1998, 2002, 2006, 2018, 2022 та 2026 роках

З-поміж усіх головних невдах Мундіалю ця африканська команда – єдиний стабільний учасник головних футбольних турнірів. Але й тут є своя історія падіння.

Протягом останніх двох Кубків африканських націй (2023 та 2025) Туніс не зумів кваліфікуватись до звичної для себе стадії чвертьфіналу. До цього у ХХІ столітті національна команда з півночі континенту пробивалась туди вісім разів за 11 турнірів, тож відсутність колишніх успіхів була однією з причини нестабільності.

Починаючи з 2021 року зі збірною Туніса на посаді головного тренера попрацювали вісім фахівців. Двоє уже безпосередньо на ЧС-2026, адже після першого туру Сабрі Лямуші змінили на Ерве Ренара.

Після матчу другого туру місцеву федерацію за це розкритикував лівий захисник збірної та французької Ніцци Алі Аблі.

Ми приїхали на чемпіонат світу з гравцями, які майже ніколи не грали разом. Подивіться на збірну Японії — це майже той самий склад, що й у 2022 році, та сама команда. А ми змінюємо команду перед кожним турніром,

– сказав Аблі на флешінтерв’ю.

Зазначимо, що у третьому турі Туніс зустрінеться з лідером своєї групи Нідерландами. Поки під проводом Ерве Ренара.

Йорданія

Найкращий результат в історії ЧС: дебют

Ця азійська команда має статус одного з чотирьох дебютантів ЧС-2026. Окрім неї ще Кюрасао, Кабо-Верде та Узбекистан. У заявці цієї команди значаться лише два представники Європи: головна зірка збірної Муса Аль-Таамарі з Ренна та Ібрагім Сабра, який представляє загребський Локомотив.

У тривалому азійському відборі до світової першості ця команда перемагала стабільного учасника Мундіалів Саудівську Аравію (2:1). Ще більшу несподіванку Йорданії вдалось створити у 2024-му, коли у Катарі відбувся Кубок Азії.

Невдахи ЧС-2026 дійшли до фіналу, де поступились місцевій збірній. Перед цим, у півфіналі вони здолали Південну Корею – 2:0.

Після невдачі на полях США, Канади та Кореї в Аммані була спокійна реакція.

Йорданські офіційні особи та спортивні ЗМІ утримались від критики місцевої національної команди

Панама

Найкращий результат в історії ЧС: груповий етап у 2018 році

Ще одним представником КОНКАКАФ у цьому списку виявилась збірна Панами. Щоправда, тут усе краще, ніж у Гаїті. Країна теж мала тривалі історії диктаторських режимів, а останній із них завершився у 1989-му воєнною операцією збоку США та десятилітньою окупацією Панами.

Наприкінці 99-го американські військові полишили державу, а ще до того на її території почались соціально-політичні реформи, які спочатку викликали невдоволення у місцевого населення, а потім призвели до стабільності. Наразі за ВВП на душу населення Панама приблизно втричі випереджає Україну.

Такі зміни не могли не накласти позитивний відбиток на місцевий футбол. Уже у 2018-му місцева збірна кваліфікувалась на світову першість. У Росії Панама програла усі матчі: Бельгії (0:3), Англії (1:6) та Тунісу (1:2).

За вісім років по тому панамці поки не можуть набрати жодного залікового бала, але й суперники їм дістались знову дуже непрості – Гана, Хорватія та уже знайома Англія, яку центральноамериканська збірна протестує у третьому турі.

Гол Анте Будіміра у грі Панама – Хорватія / Фото: FIFA.com

Попри ранній виліт у країні не втрачають оптимізму. Після мінімального програшу хорватам (0:1) головний тренер Панами Томас Крістіансен не скупився на похвалу підопічним.

Ми добре зіграли. Ми боролися до кінця, залишаючись вірними своїй ідентичності, та єдине, що я можу сказати, – я пишаюся своїми гравцями. Вони провели чудовий матч, ми грали на рівних із Хорватією,

– цитує Крістіансена сайт ФІФА.

Завершальний матч турніру для його команди відбудеться у штаті Нью-Джерсі у ніч проти 28 червня. Стартовий свисток опівночі за київським часом.

ЧС-2026: Хто далі на виліт?

Ввечері 24 червня стартує третій тур у групах А та B. Поєдинки ігрового дня визначать ще щонайменше двох невдах. Поки останні місця у групах посідають Південна Африка й Катар.

Не гарантоване місце у плей-оф також і збірним, які будуть третіми у турнірних таблицях квартетів. До 1/16 потраплять вісім кращих із 12 третіх команд.