Чорний вікенд Формули-1: 32 роки тому загинув легендарний Айртон Сенна

В історії автоперегонів у класі Формула-1 є чіткий поділ на "до" та "після". Цей поворотний епізод стався на Гран-прі Сан-Марино 1994 року, коли траса в Імолі забрала життя одразу двох талановитих пілотів.

Події так званого "чорного вікенду" назавжди змінили підхід Королеви автоспорту до питань захисту життя та здоров'я пілотів і стали поштовхом до перетворення Формули-1 на технологічний локомотив у питаннях безпеки. На жаль, за це довелося заплатити дуже дорогу ціну, розповідає 24 Канал.

Що сталося на Гран-прі Сан-Марино 32 роки тому?

Як зазначає Вікіпедія, трагічні події на трасі в Імолі розпочалися ще у п'ятницю під час першої кваліфікаційної сесії. Рубенс Барікелло зазнав жахливої аварії, внаслідок якої його болід підкинуло в повітря. Бразилець знепритомнів і зазнав перелому носа й ребра, але дивом залишився живим і навіть зміг на наступний день повернутися з лікарні на трасу – але участі у Гран-прі вже не брав.

Субота затьмарила негатив п'ятниці: австрієць Роланд Ратценбергер із команди "Сімтек" зірвався з траси у швидкісній зв'язці "Вільньов" і врізався у бетонну стіну, після чого його болід кілька разів перекинуло, а сам пілот зазнав важкої травми голови.

Як з'ясувалося, до аварії призвело пошкодження аеродинамічного елемента, яке сталося після помилки гонщика і виїзду на гравій. Замість того, щоб замінити антикрило у боксах, Ратценбергер поїхав на швидше коло, і елемент просто вирвало з боліда.

Не приходячи до тями, австрієць помер через годину після зіткнення. Це була перша смерть у Формулі-1 з 1982 року.

Триразовий чемпіон світу Айртон Сенна не стримував сліз, коли дізнався про смерть свого колеги. Бразильця гнітили тривожні передчуття, його друзі відмовляли його від участі у Гран-прі, але талант покоління, король Формули-1 не міг не змагатися.

Сенна стартував з поул-позиції, вже на першому колі сталася аварія, внаслідок якої уламками були травмовані 9 глядачів на головній прямій. На трасу виїхав автомобіль безпеки, який їхав надто повільно: Сенна попередив, що це призведе до зниження температури шин і ризику для рестарту. На жаль, бразилець був аж надто правий.

На холодній гумі він не втримався у повороті "Тамбурелло" на швидкості понад 300 кілометрів на годину. Відбулося зіткнення з бетонною стіною, пілот не подавав ознак життя. Гонку зупинили червоним прапором, на допомогу Сенні кинулися медики.



Непритомного Сенну дістають з боліда / фото Udo Weitz

Досі невідомо, чи справді серце бразильця зупинилося вже після того, як його гелікоптером доправили до лікарні у Болоньї, чи це сталося миттєво на місці. Подейкують, керівники гонки спеціально не оголосили про смерть пілота, щоб мати можливість відновити Гран-прі.

Переможцем став Міхаель Шумахер, на подіумі не було шампанського: усі розуміли, що сталося непоправне. Через дві години офіційно оголосили: Айртон Сенна помер через черепно-мозкову травму. У рукаві його комбінезону було знайдено схований австрійський прапор, який він планував розгорнути після перемоги в пам'ять про Роланда Ратценбергера.

Гонщика ховали на тлі триденного загальнонаціонального трауру у Бразилії. Панахиду відвідали пів мільйона людей.

Що змінилося у Формулі-1 через смерть Сенни?

Траса в Імолі більше ніколи не використовувалася у її тодішній конфігурації: були внесені зміни, які зробили повороти повільнішими і безпечнішими.

FIA повністю змінила технічний регламент у сфері безпеки, зобов'язавши команди побудувати на наступний сезон 1995 року абсолютні нові боліди. Було надано особливі права Асоціації гонщиків: тепер пілоти могли вільно обговорювати безпекові параметри треків і пропонувати свої корективи для захисту життя і здоров'я.

Розслідування смерті Сенни призвело до висунення звинувачень на адресу керівництва команди "Вільямс" і конструктора боліда Едріана Ньюї. Усі вони були згодом зняті, справу щодо вбивства закрито через відсутність складу злочину.

Чим запам'ятався Айртон Сенна?