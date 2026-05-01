События так называемого "черного уикенда" навсегда изменили подход Королевы автоспорта к вопросам защиты жизни и здоровья пилотов и стали толчком к превращению Формулы-1 в технологический локомотив в вопросах безопасности. К сожалению, за это пришлось заплатить очень дорогую цену, рассказывает 24 Канал.

Что произошло на Гран-при Сан-Марино 32 года назад?

Как отмечает Википедия, трагические события на трассе в Имоле начались еще в пятницу во время первой квалификационной сессии. Рубенс Барикелло потерпел ужасную аварию, в результате которой его болид подбросило в воздух. Бразилец потерял сознание и получил перелом носа и ребра, но чудом остался жив и даже смог на следующий день вернуться из больницы на трассу – но участия в Гран-при уже не принимал.

Суббота омрачила негатив пятницы: австриец Роланд Ратценбергер из команды "Симтек" сорвался с трассы в скоростной связке "Вильнев" и врезался в бетонную стену, после чего его болид несколько раз перевернуло, а сам пилот получил тяжелую травму головы.

Как выяснилось, к аварии привело повреждение аэродинамического элемента, которое произошло после ошибки гонщика и выезда на гравий. Вместо того, чтобы заменить антикрыло в боксах, Ратценбергер поехал на более быстрый круг, и элемент просто вырвало из болида.

Не приходя в сознание, австриец умер через час после столкновения. Это была первая смерть в Формуле-1 с 1982 года.

Трехкратный чемпион мира Айртон Сенна не сдерживал слез, когда узнал о смерти своего коллеги. Бразильца гнетили тревожные предчувствия, его друзья отговаривали его от участия в Гран-при, но талант поколения, король Формулы-1 не мог не соревноваться.

Сенна стартовал с поул-позиции, уже на первом круге произошла авария, в результате которой обломками были травмированы 9 зрителей на главной прямой. На трассу выехал автомобиль безопасности, который ехал слишком медленно: Сенна предупредил, что это приведет к снижению температуры шин и риску для рестарта. К сожалению, бразилец был уж слишком прав.

На холодной резине он не удержался в повороте "Тамбурелло" на скорости более 300 километров в час. Произошло столкновение с бетонной стеной, пилот не подавал признаков жизни. Гонку остановили красным флагом, на помощь Сенне бросились медики.



Бессознательного Сенну достают из болида / фото Udo Weitz

До сих пор неизвестно, действительно ли сердце бразильца остановилось уже после того, как его вертолетом доставили в больницу в Болонье, или это произошло мгновенно на месте. Поговаривают, руководители гонки специально не объявили о смерти пилота, чтобы иметь возможность восстановить Гран-при.

Победителем стал Михаэль Шумахер, на подиуме не было шампанского: все понимали, что произошло непоправимое. Через два часа официально объявили: Айртон Сенна умер из-за черепно-мозговой травмы. В рукаве его комбинезона был найден спрятан австрийский флаг, который он планировал развернуть после победы в память о Роланде Ратценбергере.

Гонщика хоронили на фоне трехдневного общенационального траура в Бразилии. Панихиду посетили полмиллиона человек.

Что изменилось в Формуле-1 из-за смерти Сенны?

Трасса в Имоле больше никогда не использовалась в ее тогдашней конфигурации: были внесены изменения, которые сделали повороты медленнее и безопаснее.

FIA полностью изменила технический регламент в сфере безопасности, обязав команды построить на следующий сезон 1995 года абсолютные новые болиды. Были предоставлены особые права Ассоциации гонщиков: теперь пилоты могли свободно обсуждать параметры безопасности треков и предлагать свои коррективы для защиты жизни и здоровья.

Расследование смерти Сенны привело к выдвижению обвинений в адрес руководства команды "Уильямс" и конструктора болида Эдриана Ньюи. Все они были впоследствии сняты, дело по убийству закрыто из-за отсутствия состава преступления.

Чем запомнился Айртон Сенна?