Найкраща футболістка світу опинилася в лікарні напередодні Євро-2025
- Айтану Бонматі госпіталізували з діагнозом вірусний менінгіт перед початком Євро-2025.
- Стан Бонматі стабільний, але невідомо, коли вона повернеться до гри.
Євро-2025 розпочнеться 2 липня, а збірна Іспанії зіграє свій перший матч 3 липня проти Португалії.
Менш ніж за тиждень розпочнеться жіночий чемпіонат Європи-2025 з футболу. Однак ключова футболістка збірної Іспанії може пропустити турнір.
Футболістку Айтану Бонматі госпіталізували до лікарні. Через це вона пропустила попередній матч збірної Іспанії проти Японії, пише 24 канал з посиланням на ESPN.
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Що з Бонматі
Відомо, що футболістка Барселони потрапила до лікарні менш ніж за тиждень до початку чемпіонату Європи з футболу. У дівчини діагностували вірусний менінгіт.
За словами Айтани та лікарів, її стан стабільний і контролюється, однак наразі невідомо, коли спортсменка зможе повернутися до повноцінної гри.
Довідка. Євро-2025 розпочнеться 2 липня. У першому матчі зійдуться Фінляндія та Ісландія, а збірна Іспанії зіграє свій перший матч 3 липня проти Португалії.
Відзначимо, що Айтана Бонматі є дворазовою володаркою "Золотого м'яча" і одною з найтитулованіших футболісток світу. Вона виступає у складі Барселони.