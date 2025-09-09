"Недобре передчуття": легенда Динамо спрогнозував результат матчу Азербайджан – Україна
- Йожеф Сабо прогнозує складний матч для збірної України проти Азербайджану, враховуючи зміну тренера в азербайджанській команді та домашню підтримку.
- Матч відбудеться на Республіканському стадіоні в Баку, Україна зіграє в жовтій формі, а Азербайджан у синій, з тренером Айханом Аббасовим.
У вівторок, 9 вересня, відбудуться чергові матчі відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу. В одному з них збірна Азербайджану вдома прийматиме національну команду України.
Гра відбудеться в Баку та розпочнеться о 19:00 за київським часом. Своїми очікуваннями від цього поєдинку поділився колишній тренер "синьо-жовтих" Йожеф Сабо, повідомляє 24 Канал із посиланням на FootBoom.
Який прогноз Сабо на матч Азербайджан – Україна?
Досвідчений спеціаліст оцінив шанси підопічних Сергія Реброва в матчі проти Азербайджану. Він вірить у перемогу збірної України, проте впевнений, що гра буде дуже непростою:
"Після того, як Азербайджан у стартовому матчі відбору програв Ісландії з розгромним рахунком 0:5, багато хто почав вважати, що у збірної України перемога в кишені. Але у мене якесь недобре передчуття щодо майбутнього матчу. Він точно не буде простим. Азербайджан змінив головного тренера – можливо, гравці просто "плавили" попереднього наставника. Якщо це так, то після відходу Фернанду Сантуша атмосфера в команді може змінитися в кращу сторону.
Крім того, Азербайджан грає вдома, а підтримка вболівальників завжди здатна надихнути на сміливу гру. Не забувайте, що наша збірна провела дуже важкий матч з Францією, витратила багато сил. Плюс довгий переліт – фізичний стан виходить на перший план. Мій прогноз? Переживаю за цю гру. Можливий будь-який результат. Не виключаю нічию, але сподіваюся, що хлопці не підведуть і все ж виграють, хоча б мінімально – 2:1".
Довідка. У поєдинку проти "синьо-жовтих" національну команду Азербайджану очолюватиме тренер молодіжної збірної Айхан Аббасов.
Що відомо про матч Азербайджан – Україна?
- Гра відбудеться на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова у столиці Азербайджану.
- Сергій Ребров визначився з заявкою збірної України на матч, до якої ввійшли 23 гравці.
- Україна зіграє в жовтій формі, а господарі – в синій.
- Це буде третє очне протистояння між збірними. Наразі перевагу мають "синьо-жовті" – перемога 6:0 та нічия 0:0.