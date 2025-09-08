Обидві команди розпочали відбір з поразок, не забивши жодного гола. Своїми очікуваннями від цього протистояння поділився колишній наставник "синьо-жовтих" Мирон Маркевич, повідомляє 24 Канал із посиланням на Blik.
Який прогноз зробив Маркевич на гру Азербайджан – Україна?
Досвідчений тренер вважає, що азербайджанці будуть налаштовані реабілітуватися перед своїми фанатами після розгрому від Ісландії з рахунком 0:5. Тому вони дадуть бій Україні, проте підопічні Сергія Реброва все ж таки мають забрати три очки в матчі з головним андердогом групи D.
"Виїзд є виїзд, тому просто точно не буде. Після 0:5 Азербайджан буде прагнути реабілітуватися перед фанами, суперник точно буде налаштованим, тому легко не буде. Україні не треба звертати увагу на результат Азербайджану проти Ісландії.
Вболівальники поженуть їх вперед і гравці захочуть їм довести, що результат проти Ісландії був випадковістю. Треба бути готовим до спротиву. Мій прогноз? Україна виграє з різницею в один м’яч", – сказав Маркевич.
Зазначимо, що після розгромної поразки від Ісландії Федерація футболу Азербайджану звільнили головного тренера Фернанду Сантуша. У поєдинку проти "синьо-жовтих" команду очолюватиме тренер молодіжної збірної Айхан Аббасов.
Довідка. Матч Азербайджан – Україна відбудеться 9 вересня в Баку. Він розпочнеться о 19:00 за київським часом.
Нагадаємо, що в першому турі Україна програла Франції з рахунком 0:2. В тому поєдинку віковий рекорд підкорився Іллі Забарному.
Що треба зробити збірній України для виходу на ЧС-2026?
- "Синьо-жовті" опинилися у групі D разом із Францією, Ісландією та Азербайджаном.
- Переможець квартету автоматично виходить до фінальної частини турніру, а команда, що посяде друге місце – гратиме в раунді плейоф, де треба пройти двох опонентів.
- Чемпіонат світу відбудеться у США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня.
- Востаннє Україна грала на Мундіалі у 2006 році, то був єдиний вихід "синьо-жовтих" у фінальну частину ЧС, де команда Блохіна дійшла до 1/4 фіналу.