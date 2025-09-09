Гра відбудеться в Баку та розпочнеться о 19:00 за київським часом. Своїми очікуваннями від цього поєдинку поділився колишній тренер "синьо-жовтих" Йожеф Сабо, повідомляє 24 Канал із посиланням на FootBoom.

Який прогноз Сабо на матч Азербайджан – Україна?

Досвідчений спеціаліст оцінив шанси підопічних Сергія Реброва в матчі проти Азербайджану. Він вірить у перемогу збірної України, проте впевнений, що гра буде дуже непростою:

"Після того, як Азербайджан у стартовому матчі відбору програв Ісландії з розгромним рахунком 0:5, багато хто почав вважати, що у збірної України перемога в кишені. Але у мене якесь недобре передчуття щодо майбутнього матчу. Він точно не буде простим. Азербайджан змінив головного тренера – можливо, гравці просто "плавили" попереднього наставника. Якщо це так, то після відходу Фернанду Сантуша атмосфера в команді може змінитися в кращу сторону.

Крім того, Азербайджан грає вдома, а підтримка вболівальників завжди здатна надихнути на сміливу гру. Не забувайте, що наша збірна провела дуже важкий матч з Францією, витратила багато сил. Плюс довгий переліт – фізичний стан виходить на перший план. Мій прогноз? Переживаю за цю гру. Можливий будь-який результат. Не виключаю нічию, але сподіваюся, що хлопці не підведуть і все ж виграють, хоча б мінімально – 2:1".

Довідка. У поєдинку проти "синьо-жовтих" національну команду Азербайджану очолюватиме тренер молодіжної збірної Айхан Аббасов.

Що відомо про матч Азербайджан – Україна?