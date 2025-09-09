Игра состоится в Баку и начнется в 19:00 по киевскому времени. Своими ожиданиями от этого поединка поделился бывший тренер "сине-желтых" Йожеф Сабо, сообщает 24 Канал со ссылкой на FootBoom.

Читайте также Азербайджан – Украина: кто покажет матч в квалификации на ЧМ-2026

Какой прогноз Сабо на матч Азербайджан – Украина?

Опытный специалист оценил шансы подопечных Сергея Реброва в матче против Азербайджана. Он верит в победу сборной Украины, однако уверен, что игра будет очень непростой:

"После того, как Азербайджан в стартовом матче отбора проиграл Исландии с разгромным счетом 0:5, многие начали считать, что у сборной Украины победа в кармане. Но у меня какое-то нехорошее предчувствие насчет предстоящего матча. Он точно не будет простым. Азербайджан сменил главного тренера – возможно, игроки просто "плавили" предыдущего наставника. Если это так, то после ухода Фернанду Сантуша атмосфера в команде может измениться в лучшую сторону.

Кроме того, Азербайджан играет дома, а поддержка болельщиков всегда способна вдохновить на смелую игру. Не забывайте, что наша сборная провела очень тяжелый матч с Францией, потратила много сил. Плюс долгий перелет – физическое состояние выходит на первый план. Мой прогноз? Переживаю за эту игру. Возможен любой результат. Не исключаю ничью, но надеюсь, что ребята не подведут и все же выиграют, хотя бы минимально – 2:1".

Справка. В поединке против "сине-желтых" национальную команду Азербайджана будет возглавлять тренер молодежной сборной Айхан Аббасов.

Напомним, что ранее свой прогноз на матч Азербайджан – Украина дал Мирон Маркевич.

Что известно о матче Азербайджан – Украина?