Игра состоится в Баку и начнется в 19:00 по киевскому времени. Своими ожиданиями от этого поединка поделился бывший тренер "сине-желтых" Йожеф Сабо, сообщает 24 Канал со ссылкой на FootBoom.
Какой прогноз Сабо на матч Азербайджан – Украина?
Опытный специалист оценил шансы подопечных Сергея Реброва в матче против Азербайджана. Он верит в победу сборной Украины, однако уверен, что игра будет очень непростой:
"После того, как Азербайджан в стартовом матче отбора проиграл Исландии с разгромным счетом 0:5, многие начали считать, что у сборной Украины победа в кармане. Но у меня какое-то нехорошее предчувствие насчет предстоящего матча. Он точно не будет простым. Азербайджан сменил главного тренера – возможно, игроки просто "плавили" предыдущего наставника. Если это так, то после ухода Фернанду Сантуша атмосфера в команде может измениться в лучшую сторону.
Кроме того, Азербайджан играет дома, а поддержка болельщиков всегда способна вдохновить на смелую игру. Не забывайте, что наша сборная провела очень тяжелый матч с Францией, потратила много сил. Плюс долгий перелет – физическое состояние выходит на первый план. Мой прогноз? Переживаю за эту игру. Возможен любой результат. Не исключаю ничью, но надеюсь, что ребята не подведут и все же выиграют, хотя бы минимально – 2:1".
Справка. В поединке против "сине-желтых" национальную команду Азербайджана будет возглавлять тренер молодежной сборной Айхан Аббасов.
Что известно о матче Азербайджан – Украина?
- Игра состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в столице Азербайджана.
- Сергей Ребров определился с заявкой сборной Украины на матч, в которую вошли 23 игрока.
- Украина сыграет в желтой форме, а хозяева – в синей.
- Это будет третье очное противостояние между сборными. Сейчас преимущество имеют "сине-желтые" – победа 6:0 и ничья 0:0.