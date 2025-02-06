Ексчемпіон зробив невтішний прогноз для Усика на його наступну битву

Олександру Усику нещодавно виповнилося 38 років. Колишній чемпіон світу Баррі Макгіган висловив припущення, що українському боксеру варто завершити кар'єру, адже він ризикує зіпсувати свою бездоганну спортивну спадщину.

У 2024 році Олександр Усик переписав історію боксу. Він став першим бійцем, який був олімпійським чемпіоном, а також абсолютом у крузервейті та хевівейті.

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Ризикований поєдинок

Після реваншу з Тайсоном Ф'юрі українець заявив, що не збирається вішати рукавички на цвях. Очікується, що свій наступний бій об'єднаний чемпіон проведе проти переможця битви Дюбуа – Паркер, щоб знову спробувати стати абсолютом.

Відомий тренер Баррі Макгіган вважає, що Олександр Усик дуже ризикуватиме, якщо все ж таки піде на такий крок. На його думку, українському боксеру буде надзвичайно складно здобути перемогу через вік і його габарити, повідомляє 24 Канал із посиланням на talkSPORT Boxing.

"Усик може програти через вік. У нього закінчується час. До того ж він прийшов із важкої ваги. Усик, фізично не великий суперважковаговик. Дюбуа великий боєць, з чистою м’язовою масою, Паркер ненабагато менший. Вони від природи більші бійці.

Якщо ви подивитеся його останній бій, то він виглядав втомленим. Він подолав труднощі, пропустив кілька дійсно хороших ударів від Ф’юрі. Він маленький для цієї вагової категорії. Усик двічі побив Джошуа, двічі побив Ф’юрі, думаю, зараз саме час задуматися про майбутнє", – сказав Макгіган.

Довідка. Наразі Олександр Усик має бездоганну професійну кар'єру – він здобув усі перемоги у 23 боях.

Нагадаємо, що раніше український чемпіон уже бився Даніелем Дюбуа. У 2023 році він нокаутував "Динаміта" в дев'ятому раунді.