Барселона та Атлетіко дуже легко пробились до півфінальної стадії. Команда Ганса-Дітера Фліка розгромила Валенсію 5:0, а хет-триком відзначився Ферран Торрес, повідомляє 24 Канал.

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Топовий матч Кубка Короля

Мадридський клуб із ідентичним рахунком оформив перемогу у чвертьфіналі над Хетафе. Дубль у складі "матрацників" оформив Джуліано Сімеоне.

Слід відзначити, що Барселона та Атлетіко є прямими конкурентами у перегонах за "золотом" Ла Ліги. Різниця між клубами складає лише один бал на користь "блаугранас". Цей момент додає ще більшої інтриги кубковому протистоянню.

Зверніть увагу! Перший матч 1/2 фіналу Кубка Іспанії Барселона – Атлетіко Мадрид розпочнеться 25 лютого о 22:30 за київським часом.

В історії цього протистояння вже 243 проведені матчі. Наразі каталонці володіють істотною перевагою за кількістю перемог – 110 проти 77 звитяг "матрацників". Ще 56 поєдинків зводились внічию.

У їх крайньому матчі у рамках Ла Ліги Атлетіко здобув виїзну перемогу з рахунком 2:1. Педрі вивів Барселону уперед, але по ходу другого тайму Де Пауль та Серлот принесли каталонця перемогу.

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Барселона – фаворит у першому матчі півфінального протистояння. Домашню перемогу каталонців оцінюють в 1,75. Натомість на звитягу Атлетіко дають аж 4,50. Нічия – 4,05.

Перед першим поєдинком саме на прохід каталонського клубу у фінал Кубка Іспанії дають кращий коефіцієнт 1,57. А от прохід "матрацників" у матч за трофей оцінюють у 2,40.

Обидва клуби відзначаться голами: так – 1,62, ні – 2,30. У "блаугранас" кращий шанс першими відкрити рахунок у поєдинку – 1,58 проти 2,67 на перший гол у зустрічі від гравців Атлетіко.

Ймовірно, що в одному із таймів команди зіграють внічию – 1,62.

Хто може відзначитись голом у першому матчі півфіналу: