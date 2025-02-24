Барселона и Атлетико очень легко пробились в полуфинальную стадию. Команда Ганса-Дитера Флика разгромила Валенсию 5:0, а хет-триком отметился Ферран Торрес, сообщает 24 Канал.

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Топовый матч Кубка Короля

Мадридский клуб с идентичным счетом оформил победу в четвертьфинале над Хетафе. Дубль в составе "матрасников" оформил Джулиано Симеоне.

Следует отметить, что Барселона и Атлетико являются прямыми конкурентами в гонке за "золотом" Ла Лиги. Разница между клубами составляет лишь один балл в пользу "блаугранас". Этот момент добавляет еще большей интриги кубковому противостоянию.

Обратите внимание! Первый матч 1/2 финала Кубка Испании Барселона – Атлетико Мадрид начнется 25 февраля в 22:30 по киевскому времени.

В истории этого противостояния уже 243 проведенных матча. Сейчас каталонцы обладают существенным преимуществом по количеству побед – 110 против 77 побед "матрасников". Еще 56 поединков сводились вничью.

В их крайнем матче в рамках Ла Лиги Атлетико одержал выездную победу со счетом 2:1. Педри вывел Барселону вперед, но по ходу второго тайма Де Пауль и Серлот принесли каталонцам победу.

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Барселона – фаворит в первом матче полуфинального противостояния. Домашнюю победу каталонцев оценивают в 1,75. Зато на победу Атлетико дают аж 4,50. Ничья – 4,05.

Перед первым поединком именно на проход каталонского клуба в финал Кубка Испании дают лучший коэффициент 1,57. А вот проход "матрасников" в матч за трофей оценивают в 2,40.

Оба клуба отметятся голами: так – 1,62, нет – 2,30. У "блаугранас" лучший шанс первыми открыть счет в поединке – 1,58 против 2,67 на первый гол во встрече от игроков Атлетико.

Вероятно, что в одном из таймов команды сыграют вничью – 1,62.

Кто может отличиться голом в первом матче полуфинала: