Барселона обіграла Бенфіку та вийшла у наступний раунд Ліги чемпіонів

Барселона впевнено крокує до омріяного трофею Ліги чемпіонів. Каталонцям потрібно було хоча б не програти Бенфіці, аби вийти у наступний раунд головного європейського турніру.

Барселона – Бенфіка 3:1

Голи: Рафінья, 11, 42, Ямал, 27 – Отаменді, 13

У вівторок, 11 березня, відбувся матч-відповідь між Барселоною та Бенфікою у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2024/2025. Матч подарував вболівальникам чимало голів та завершився перемогою каталонців, повідомляє 24 канал.

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Легка перемога Барселони

Барселона на початку матчу віддала м'яч Бенфіці, що принесло свої плоди. Каталонці вже на 11 хвилині відкрили рахунок зусиллями Рафіньї. "Орли" змогли одразу відігратись – голом відзначився Отаменді.

У середині першого тайму Ламін Ямал забив другий гол Барселони у грі. Талановитий іспанець завдав розкішного удару з-за меж карного майданчика Бенфіки – без шансів для Анатолія Трубіна.

За декілька хвилин до закінчення першої половини гру каталонський колектив змін збільшити перевагу. Рафінья з вбивчої позиції оформив дубль у ворота орлів – 3:1.

У другому таймі Бенфіка намагалсь відігратись, але не мала успіху. Барселона кваліфіковано захищалась та стримала "орлів". У підсумку каталонці впевнено перемогли португальський клуб та вийшли у наступний раунд турніру.

Відеоогляд матчу Барселона – Бенфіка: